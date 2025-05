Stanotte il Met Gala 2025 a New York, quando e dove vederlo in diretta

Gli appassionati di moda e celebrità sono già pronti per l'inizio ufficiale del red carpet più atteso di tutti. La 78esima edizione del Met Gala si tiene, come da tradizione, il primo lunedì del mese di maggio. In Italia la sfilata inizierà intorno alla mezzanotte

Tutto pronto, o quasi, a New York per l'evento più atteso della stagione, l'annuale Met Gala, o Met Ball, in agenda per lunedì 5 maggio, ovvero, il primo lunedì del mese di maggio, come da tradizione.

Il Met Gala, evento che coniuga beneficenza e glamour, moda e arte, star dello spettacolo e personalità del mondo della cultura, della finanza e dello sport, raccoglie come è logico ogni anno un pubblico globale larghissimo che, in buona parte, si collega con New York per seguire la sfilata degli ospiti sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art in diretta.

Dal momento che l'arrivo delle celebrità sul red carpet è l'unica parte dell'evento accessibile al pubblico e ai media (poiché all'interno l'uso dei cellulari per foto e riprese è vietato anche gli ospiti), l'attenzione è massima.

Ecco i dettagli per prendere parte alla serata di gala, comodamente da casa, e gli orari per seguirlo in Italia.

La diretta streaming in Italia da mezzanotte I veri appassionati del Met Gala, ormai, ci scherzano su. Come provano i tanti meme in circolazione sull'evento, non c'è niente di meglio del commentare (e giudicare) i raffinatissimi outfit degli invitati del Met Ball da casa, indossando il pigiama.

Per il pubblico italiano il paradosso è certamente vero poiché il Met Gala ha inizio intorno alla mezzanotte, con la sfilata che prosegue per un paio di ore a ritmo sostenuto (gli invitati sono circa quattrocentocinquanta ma il numero non è stato confermato), dunque, quando in Italia sarà già martedì 6 maggio.

Vogue è il punto di riferimento ufficiale per seguire l'evento in diretta.

Il live streaming coinvolge tutte le piattaforme digitali di Vogue (sito, social e canale YouTube), che promuove e organizza l'evento.

Teyana Taylor, Ego Nwodim, La La Anthony ed Emma Chamberlain, inviate speciali di Vogue, commenteranno gli arrivi delle celebrità sul red carpet soffermandosi con alcune di loro per brevi interviste esclusive. Leggi anche Met Gala 2025, il tema dell'evento ispirato al dandismo nero