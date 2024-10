Met Gala 2025, svelato il tema dell'evento. Pharrell tra i co-chairs

Per la prima volta dopo il 2003 il Costume Institute concentrerà l'attenzione sull'abbigliamento maschile. Affiancheranno Anna Wintour quattro co-chairs d'eccezione, considerati notevoli icone di stile: Pharrell Williams, A$AP Rocky, Colman Domingo e Lewis Hamilton. La mostra a New York aprirà ufficialmente il 10 maggio 2025

Il Met Gala 2025 è fissato per il prossimo lunedì 5 maggio ma il Costume Instutite ha già fatto partire il conto alla rovescia svelando con notevole anticipo anche rispetto agli anni passati il tema della mostra principale del Metropolitan Museum of Art.

L'esposizione, curata da Andrew Bolton in collaborazione con Monica Miller, si intitolerà “Superfine: Tailoring Black Style” e consiste in una esplorazione del guardaroba maschile con riferimento alle identità nere.

Il Met Gala e tutti i look degli ospiti faranno riferimento a una figura specifica, il Black Dandy. Il tema centrale dell'evento, dai notevoli risvolti storici, culturali e politici, è di grande attualità.

Anna Wintour ha già scelto i suoi quattro co-chairs: Pharrell Williams, A$AP Rocky, Colman Domingo e Lewis Hamilton.

La mostra del Met 2025: “Superfine: Tailoring Black Style” La moda fa parte del flusso dell'attualità ed è uno strumento in grado di leggere il presente con chiarezza contribuendo in maniera peculiare al dibattito culturale più ampio sulla società e gli individui che la compongono.

In questo senso, “Superfine: Tailoring Black Style” - aperta al pubblico dal 5 maggio al 26 ottobre 2025 - sarà una mostra imperdibile, ricca di spunti di ogni genere, non solo strettamente legati alla moda.

Figlia delle riflessioni nate da "In America: A Lexicon of Fashion" (il tema scelto per l'edizione 2021) e dell'attualità attraversata dal movimento Black Lives Matter, la mostra del 2025 si presenta come un viaggio nell'abbigliamento maschile con riferimento alle identità nere, un percorso che parte dalla loro formazione, ai tempi della diaspora atlantica, e arriva alle manifestazioni contemporanee del Black Style.

Il tema del Met Gala: Il Black Dandy Per “Superfine: Tailoring Black Style” Andrew Bolton, per la prima volta, ha diviso le sue responsabilità di curatore con una figura esterna e molto esperta dell'argomento.

Monica Miller, docente di Studi Africani del Barnard College della Columbia University, ha studiato l'evoluzione del Black Dandy, la figura di riferimento della mostra del Met, dunque, dell'evento.

Nel corso dei secoli l'abbigliamento è stato uno strumento essenziale per le persone appartenenti alla comunità Black per affermare la propria identità e definirla, superando i limiti imposti dalla schiavitù.

Il Black Dandy ha fatto proprio il principio del dandismo del “vestire bene” rivestendolo di parametri precisi che rimandano alle radici della propria comunità. Grazie all'abbigliamento la comunità nera ha assunto identità, visibilità, potere.

Le riflessioni si spingono ben oltre il rapporto tra estetica e razza.

Il discorso è vastissimo ed include anche la discussione sul gender, ad esempio.

Tra i co-chairs A$AP Rocky e Pharrell Williams Attualmente siamo in una fase di rinascimento dello stile maschile e la rinnovata attenzione per il guardaroba degli uomini è sospinta anche e soprattutto da style icon Black di fama globale e dall'operato di Black designers (vedi lo scomparso Virgil Abloh, per citarne uno) che stanno contribuendo ulteriormente a definire lo stile del Black Dandy in senso lussuoso e non solo.

Ci sarà da divertirsi sul tappeto rosso e sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art per un evento che potrebbe riservare i flash più intensi per gli ospiti maschili, a questo punto.

Sono uomini, infatti, i quattro co-chairs di questa edizione del Met Gala individuati in Pharrell Williams, A$AP Rocky, Colman Domingo e Lewis Hamilton, personaggi di spicco della moda e dello showbiz, molto ammirati per i look scelti ad ogni apparizione pubblica (Pharrell Williams è anche il direttore creativo di Louis Vuitton Men).

A questi si affiancherà il campione di basket Lebron James in qualità di co-presidente onorario. vedi anche La prima sfilata di Louis Vuitton by Pharrell Williams. FOTO

