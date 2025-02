Met Gala 2025, svelati dress code e nomi del comitato organizzatore

Dopo le anticipazioni dello scorso autunno, da New York arrivano ulteriori dettagli sul mega evento del 5 maggio.

Sul tappeto rosso sono chiamati a dare il meglio di sé anche André 3000, Spike Lee, Regina King e Tyla, già famosi per le loro uscite dallo stile sempre notevole

Mancano tre mesi al Met Gala 2025, l'evento per eccellenza che mette insieme moda e spettacolo in nome dell'arte e della beneficenza a favore delle esposizioni del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di di New York.

Gli organizzatori sono nel pieno dei lavori per l'appuntamento di rilevanza globale che è fissato, come da tradizione, il primo lunedì del mese di maggio, dunque per il 5 maggio.

Online sono apparse nuove indicazioni per il dress code degli ospiti che definiscono meglio l'orientamento degli outfit dei presenti rispetto al tema già annunciato della mostra di quest'anno del Costume Institute: “Superfine: Tailoring Black Style”.

Il dress code è "Tailored For You", un invito a scegliere il look che più rispecchia la propria unicità.

Col dress code sono stati svelati anche i nomi del comitato organizzatore dell'evento. L'elenco - inutile dirlo - ha già innalzato l'attenzione sulla serata.

Nel comitato anche Doechii e Simone Biles Per la prima volta i designer afroamericani occuparenno in esclusiva gli spazi espositivi del Met e, dopo venti anni, l'esposizione del Costume Institute riserverà una mostra all'abbigliamento maschile, non c'è dunque da stupirsi se le posizioni di spicco tra gli organizzatori del Met Gala quest'anno siano riservate a esponenti maschili della comunità black del mondo dell'arte, dello sport, della musica, della letteratura.

Oltre ai quattro co-chairs annunciati lo scorso ottobre, Pharrell Williams, A$AP Rocky, Colman Domingo e Lewis Hamilton, anche la lista dei membri del comitato di accoglienza - ora disponibile - celebra le icone black della contemporaneità, molte delle quali sono considerate style icon con pochi rivali.

La lista include le star della musica, da Usher a Tyla e Doechii (quest'ultima fresca di vittoria ai Grammy Awards), a André 3000, nomi della moda, da Edward Enninful a Grace Wales Bonner e Olivier Roustaing, a volti del cinema, da Regina King a Janelle Monáe, Jeremy Pope, Spike Lee e Ayo Edebiri, a sportivi come Simone Biles, a esponenti dell'arte in senso ampio, da Kara Walker a Jordan Casteel a Chimamanda Ngozi Adichie. Più il campione di basket Lebron James, scelto come co-presidente onorario di quest'anno.

Tutti percorreranno l'iconica scalinata newyorchese e cattureranno i flash con i loro outfit sensazionali. Vedi anche Grammy 2025, i look sul red carpet, da Taylor Swift a Lady Gaga

In attesa di conoscere la lista dei selezionatissimi invitati al Met Gala, ci sono già numerosi motivi per far partire il conto alla rovescia per la notte del 5 maggio che spalancherà in anteprima ai presenti le porte della mostra di moda del Met - quest'anno davvero imperdibile - visitabile per tutti dal 10 maggio al 26 ottobre 2025.

Il dress code "Tailored For You" esorta i creativi e gli stylist a fare ancora meglio che in passato, preferendo l'abito su misura a quelli già presenti nelle collezioni presentate in passerella o negli archivi (la scelta di creazioni vintage è un'opzione ricorrente ormai da anni).

Per molti brand non sarà un problema visto che è prassi per il Met Gala confezionare abiti realizzati ad hoc per l'evento per le star di maggior richiamo (gli esempi sono davvero moltissimi).

L'ispirazione per tutti è il guardaroba maschile e i suoi simboli, dal completo tre pezzi agli accessori chiave, gemelli, bastone, fermacravatta... Siamo abbastanza convinti che anche con gli abiti delle signore ci sarà da stupirsi.

