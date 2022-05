Non lasciarmi, arriva la serie TV tratta dal film con Keira Knightley

Non lasciarmi, dal romanzo al film

approfondimento

Non lasciarmi è un romanzo fantascientifico del Premio Nobel Kazuo Ishiguro del 2005, diventato un film del 2010 diretto da Mark Romanek su una sceneggiatura scritta da Alex Garland. La storia racconta la vita di Kathy, Tommy e Ruth, tre alunni del collegio Hailsham. La loro educazione è affidata a dei tutori, che cercano di incoraggiare la loro creatività. Le loro opere migliori vengono infatti scelte per la galleria di una misteriosa Madame. I tre ragazzi crescono e diventano grandi amici, mentre Tommy e Ruth si fidanzano. Successivamente i tre lasciano Hailsham e vanno a vivere in una fattoria dove vivono liberi e dediti all'ozio. Il loro destino è quello di diventare dei "donatori": sono infatti dei cloni umani creati in laboratorio per donare i loro organi a persone malate. Nonostante questo futuro segnato, i tre amici continuano a vivere nella speranza di avere una vita normale. Il romanzo di Kazuo Ishiguro è stato giudicato dal Time come il migliore del 2005 e l'ha poi inserito nella lista dei cento migliori romanzi inglesi pubblicati dal 1923 al 2005. Nel 2006 il libro ha vinto la quarta edizione del Premio letterario Merck Serono e nel 2005 è stato finalista al Man Booker Prize. Sir Kazuo Ishiguro è uno scrittore britannico di origine giapponese, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 2017. Nel 1989 ha vinto il Booker Prize per Quel che resta del giorno, libro che lo ha reso popolare in tutto il mondo.