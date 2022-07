Thor: Love and Thunder, pubblicato un nuovo trailer della pellicola

Thor: Love and Thunder, le novità

Thor: Love and Thunder PG-13 negli Usa. Anche per nudità parziale

Nel nuovo trailer si vede Thor chiamare a raccolta gli Dei sopravvissuti alla furia di Gorr, interpretato da Christian Bale. Si intravede poi, dall'esterno, l’Olimpo dorato di Zeus, interpretato da Russel Crowe. Thor: Love and Thunder è il sequel di Thor: Ragnarok, uscito nel 2017, quarto film dedicato al personaggio Marvel, oltre che ventinovesimo film del Marvel Cinematic Universe. Per quanto riguarda la sinossi, Thor: Love and Thunder segue Thor in un viaggio alla ricerca della pace interiore. La sua ricerca però si deve interrompere quando un killer galattico, Gorr the God Butcher, è intenzionato ad uccidere tutti gli dei. Thor chiede allora l'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster, diventata Mighty Thor. Insieme cercheranno di scoprire il mistero della vendetta di Gorr e proveranno a fermarlo prima che sia troppo tardi. Oltre a Chris Hemsworth nei panni del protagonista, nel cast del film è composto da Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Taika Waititi, Russell Crowe e Natalie Portman.