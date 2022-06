Thor: Love and Thunder, lo spot con Chris Hemsworth e Natalie Portman

È uscita una nuova clip che offre un gustoso assaggio della terza avventura asgardiana firmata Marvel e Taika Waititi. E anche nuovi poster che raffigurano Thor e Mighty Thor sono stati recentemente condivisi sui social network, come vi mostriamo in questo articolo

È uscito un nuovo spot che offre un gustoso assaggio della terza avventura asgardiana firmata Marvel e Taika Waititi, ossia l’attesissimo “Thor: Love and Thunder”.

Non solo: anche nuovi poster che raffigurano Thor e Mighty Thor sono stati recentemente condivisi sui social network, come vi mostriamo in fondo a questo articolo.



La nuova clip, coloratissima e da innalzamento dell'adrenalina assicurato, aumenta non poco l’hype (che già è alle stelle). Ricordiamo che la pellicola arriverà nelle sale italiane il 6 luglio.

I due poster esclusivi per Total Film raffigurano le due figure protagoniste del film, sottolineando le differenze tra i personaggi cinematografici che vedremo tra poche settimane: da un lato c'è l'ormai arcinoto Thor interpretato da Chris Hemsworth, mentre dall'altra parte c'è Mighty Thor impersonata da Natalie Portman.



Potete guardare il nuovo spot di “Thor: Love and Thunder” nel video del Tweet che trovate in fondo a questo articolo. Vi mostriamo anche i nuovi poster del film.