Thor: Love and Thunder, il cast alla première mondiale di Los Angeles

Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt e Tessa Thompson hanno guidato la parata di star del cast del quarto film dedicato alle avventure del Dio del Tuono. A Los Angeles, all'iconico El Capitan, i fan si sono dati appuntamento per salutare da vicino gli interpreti della commedia di Taika Waititi, già annunciata da molti come il titolo migliore della saga che ha per protagonista il figlio di Odino, e che arriverà al cinema in Italia il 6 luglio