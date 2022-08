Do Revenge, il trailer del film Netflix

Atmosfere “hitchockiane” e dark nel trailer di Do Revenge, in uscita su Netflix il 16 settembre Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nuovo progetto per Camila Mendes, che nei prossimi mesi sarà protagonista della nuova serie Netflix Do Revenge insieme a Maya Hawke. Il progetto dalle atmosfere dark è uno dei titoli più attesi delle prossime settimane, tra i film, probabilmente quello di punta delle proposte di settembre. La dark comedy è un genere in ascesa tra gli appassionati cinefili di Netflix, che pare voler approfittare del momento per proporre un nuovo filone, le cui premesse sembrano essere piuttosto buone. Come si evince anche dal trailer appena rilasciato, con questo film, Netflix cerca di unire due generi apparentemente distanti tra loro, la commedia in stile “High School Musical” e quella legata alle ambientazioni dark vicine al genio di Hitchcock. Il risultato è un prodotto unico, appassionante, che si rivolge ai più giovani ma strizza anche l’occhio alle generazioni precedenti.

Il trailer di Do Revenge approfondimento Quentin Tarantino su Top Gun: Maverick: "Uno spettacolo che ho amato" Fin dal trailer si capisce che Do Revenge non è il solito film “usa e getta” progettato per durare il tempo di una proiezione cinematografica. La fotografia è curata nei minimi dettagli e le ambientazioni richiamano la più fedele tradizione di Hitchcock, al quale gli sceneggiatori non hanno negato di essersi ispirati per la realizzazione di questa pellicola. Do Revenge si ispira liberamente al film L’altro uomo, la pellicola del 1951 diretta dal maestro del dark che, a sua volta, si è rifatto al libro omonimo, scritto e pubblicato da Patricia Highsmith nel 1950. Fin dal trailer, lo spettatore riesce a percepire le atmosfere in cui si muovono le due protagoniste, a respirare i più alti livelli di vendetta e di suspance tipici dei film di Alfred Hitchcock, che nel caso specifico vanno a intrecciarsi con le storie tipiche dei teen drama e dei teen comedy per un prodotto innovativo.

La trama di Do Revenge approfondimento Garfield, il film animato con Chris Pratt: l'uscita al cinema Do Revenge racconta le avventure di Drea ed Eleanor. La sinossi del film è piuttosto avvincente e avvolgente, fa il paio con il trailer che richiama le atmosfere dark, in un susseguirsi di avvincenti: “Drea vuole vendicarsi del suo ragazzo per aver fatto trapelare il suo video erotico e mentre Eleanor è perseguitata da un pettegolezzo. Dopo un incontro inaspettato, le due ragazze decidono di aiutarsi a vicenda”.