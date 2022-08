Garfield, il film animato con Chris Pratt: l'uscita al cinema

Annunciata ufficialmente la data dell’uscita del nuovo film animato di Garfield, gatto arancione creato dal fumettista Jim Davis. La pellicola sarà distribuita al cinema il 16 febbraio 2024 Condividi

Garfield è uno dei gatti più famosi nel mondo del cinema. Creato dal fumettista Jim Davis nel 1978, dal 2001 detiene il record di striscia a fumetti più pubblicata in tutto il mondo, dal momento che è possibile trovarla in oltre 2.500 testate. La prima raccolta di fumetti in volume raggiunge la vetta delle classifiche dei bestseller restandovi addirittura per 100 settimane. Un grande successo che è sfociato anche con lo sbarco nel piccolo schermo come cartone animato e al cinema.

La data del prossimo film su Garfield approfondimento Jurassic World - Il Dominio, il post virale di Chris Pratt I fan del gatto arancione potranno tornare a vederlo al cinema in una nuova pellicola d’animazione che uscirà ufficialmente il 16 febbraio 2024. C’è attesa per il ruolo di Chris Pratt, chiamato a doppiare il felino, mentre Samuel L. Jackson si occuperà di prestare la voce a Vic, il padre del personaggio principale. David Reynolds si occuperà della sceneggiatura, mentre le animazioni saranno fornite dalla società DNEG Animation coadiuvata dall’Alcon Entertainment. Nell’elenco dei produttori, invece, citiamo Tom Jacomb, Craig Sost, Broderick Johnson, Namit Malhotr, Andrew Kosove e Jim Davis, quest’ultimo il creatore di Garfield. Alla regia ci sarà Mark Dindal, non nuovo a cartoni animati avendo già diretto Chicken Little. Per quanto concerne la trama, per il momento è ancora top secret ma è probabile che possa differenziarsi dai precedenti film. La pellicola sarà distribuita in tutto il mondo dalla Sony Pictures, ma non uscirà in territorio cinese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Pratt (@prattprattpratt)