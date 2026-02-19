L'attore statunitense è entrato sui social per pubblicare un tweet che ha ricevuto molti commenti da parte degli utenti della piattaforma. Dopo essere comparso davanti a un giudice della Louisiana, sarebbe tornato ai festeggiamenti in città

Shia LaBeouf è tornato a far parlare di sé questa settimana per il suo comportamento molesto che l'ha portato all'arresto a New Orleans durante i festeggiamenti di Carnevale.

L'attore statunitese, che è stato portato in prigione dopo essere stato visitato in ospedale, è comparso davanti a un giudice della Louisiana che ha discusso con lui delle due accuse di aggressione semplice che gli sono state imputate.

Nella giornata del 18 febbraio l'attore è entrato su X per pubblicare un post scritto. Il messaggio dice: "Free me", liberatemi.

L'arresto durante il Carnevale Shia LaBeouf è stato al centro delle cronache negli ultimi giorni per il suo arresto a New Orleans, a seguito dell'allontanamento da uno dei locali del Quartiere Francese della città dove erano in corso i festeggiamenti del Carnevale.

Il comportamento dell'attore aveva richiesto l'intervento della polizia che ha riferito che LaBeouf “stava causando disordini e diventando sempre più aggressivo”.

Page Six ha commentato le immagini del suo fermo ottenute da TMZ nelle quali la star del grande schermo compariva a torso nudo mentre veniva visitato dai paramedici.

Le cronache della giornata riferiscono di una presunta colluttazione nel locale da cui l'attore è stato allontanato. Nel corso delle ore precedenti, l'attore avrebbe causato disordini diventando sempre più aggressivo nei pressi di Royal Street.

Il tweet e la separazione da Mia Goth Le cronache delle ore successive all'arresto pubblicate da Page Six riferiscono del ritorno dell'attore in libertà martedì mattina (l'arresto era avvenuto nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio).

LaBeouf sarebbe tornato in centro raggiungendo la zona dove era in corso la parata del Mardi Gras confondendosi tra la folla.

Tra le testimonianze dell'accaduto c'è anche un video ottenuto dal Daily Mail che mostra l'attore andare via velocemente per sfuggire a un paparazzo.

I fatti elencati, più il tweet postato su X, che ha raccolto ad oggi oltre cinque mila commenti, aprono interrogativi sulle condizioni dell'attore che in passato ha parlato pubblicamente delle proprie dipendenze e di comportamenti autodistruttivi.

LaBeouf è comparso anche sulle cronache rosa per la separazione della moglie, l'attrice Mia Goth, che sarebbe avvenuta silenziosamente circa un anno fa ma che solo adesso viene discussa dalla stampa di settore.

Nessun divorzio depositato ufficialmente, solo un allontanamento avvenuto mesi fa che alcune fonti vicine alla coppia hanno confermato a People e ad altra stampa di settore statunitense.

Mia Goth sarebbe rimasta a Los Angeles insieme alla figlia nata nel 2022. LaBeouf avrebbe, invece, preso casa a New Orleans per stare più vicino alla sua famiglia. Approfondimento Mia Goth, icona inquieta del cinema, da Suspiria a Frankenstein