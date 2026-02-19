Doppia sorpresa dei Foo Fighters. Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, il 19 febbraio la band di Dave Grohl ha pubblicato il nuovo singolo Your Favourite Toy, che è anche la title track del nuovo album omonimo, in arrivo il 24 aprile. Anticipato anche dal singolo Asking for a Friend, e registrato interamente in casa, è il dodicesimo lavoro in studio del gruppo dopo l’ultimo But Here We Are (2023). “Questa canzone è stata davvero la chiave per definire il suono del nuovo album. È nata quasi per caso, dopo oltre un anno passato a sperimentare con sonorità diverse, e il giorno in cui ha preso forma ho capito che dovevamo seguire quella direzione”, ha spiegato il frontman dei Foo Fighters. “È stata la scintilla che ha dato vita all’insieme di canzoni che abbiamo registrato per questo disco. Ha un’energia nuova”. La band ha co-prodotto l’album insieme a Oliver Roman, che ha curato anche l’ingegneria del suono, mentre Mark “Spike” Stent si è occupato del mixaggio. Nel brano, chitarre taglienti e sinistri affondi di tastiera si intrecciano su un ritmo incalzante, mentre Dave Grohl nel ritornello dà sfogo a un nuovo timbro vocale, più graffiante e sarcastico.