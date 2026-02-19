Foo Fighters, è uscito il nuovo singolo Your Favourite Toy: la data di uscita dell'albumMusica
Il dodicesimo lavoro in studio del gruppo di Dave Grohl, già anticipato dal singolo Asking For a Friend, uscirà il 24 marzo
Doppia sorpresa dei Foo Fighters. Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, il 19 febbraio la band di Dave Grohl ha pubblicato il nuovo singolo Your Favourite Toy, che è anche la title track del nuovo album omonimo, in arrivo il 24 aprile. Anticipato anche dal singolo Asking for a Friend, e registrato interamente in casa, è il dodicesimo lavoro in studio del gruppo dopo l’ultimo But Here We Are (2023). “Questa canzone è stata davvero la chiave per definire il suono del nuovo album. È nata quasi per caso, dopo oltre un anno passato a sperimentare con sonorità diverse, e il giorno in cui ha preso forma ho capito che dovevamo seguire quella direzione”, ha spiegato il frontman dei Foo Fighters. “È stata la scintilla che ha dato vita all’insieme di canzoni che abbiamo registrato per questo disco. Ha un’energia nuova”. La band ha co-prodotto l’album insieme a Oliver Roman, che ha curato anche l’ingegneria del suono, mentre Mark “Spike” Stent si è occupato del mixaggio. Nel brano, chitarre taglienti e sinistri affondi di tastiera si intrecciano su un ritmo incalzante, mentre Dave Grohl nel ritornello dà sfogo a un nuovo timbro vocale, più graffiante e sarcastico.
IL TOUR, L'UNICA DATA ITALIANA A MILANO IL 5 LUGLIO
Una settimana fa i Foo Fighters avevano pubblicato sul sito web della band un contenuto interattivo, una stanza in stile anni Novanta che consentiva ai fan di cliccare su diversi oggetti per ascoltare brevi frammenti musicali delle tracce del disco. Sul palco dell’UTAS Stadium, in Tasmania, Dave Grohl aveva inoltre svelato di aver terminato il disco. Ora, l’uscita del singolo Your Favourite Toy segna anche l’inizio del Take Cover World Tour, che inizierà il 10 giugno all’Unity Arena di Oslo, dopo due date come headliner nei festival statunitensi Welcome to Rockville e Bottlerock. In Italia, i Foo Fighters arriveranno per un’unica tappa agli I-Days di Milano Coca-Cola il 5 luglio all’Ippodromo Snai La Maura. Gli Idles e i Fat Dog apriranno la data.
LA TRACKLIST
Ecco la tracklist dell'album Your Favourite Toy dei Foo Fighters:
1. Caught In The Echo
2. Of All People
3. Window
4. Your Favorite Toy
5. If You Only Knew
6. Spit Shine
7. Unconditional
8. Child Actor
9. Amen, Caveman
10. Asking For a Friend
FOO FIGHTERS, DAI GRAMMY AWARDS ALLA ROCK AND ROLL HALL OF FAME
Fondato nel 1994 a Seattle dal musicista Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana, i Foo Fighters sono un gruppo rock alternativo statunitense. Nel 1995 avevano pubblicato l’album di esordio Foo Fighters, seguito da The Colour and the Shape nel 1997, There Is Nothing Left to Lose del 1999, One by One del 2002, In Your Honor del 2005, Echoes, Silence, Patience & Grace del 2007, Wasting Light del 2011, Sonic Highways del 2014, Concrete and Gold del 2017, Medicine at Midnight del 2021 e But Here We Are del 2023. Nel 2022, il batterista Taylor Hawkins era stato trovato morto per un infarto in un hotel di Bogotà, in Colombia. I Foo Fighters hanno vinto numerosi Grammy Awards, compresi quattro premi per il Miglior album rock, e nel 2021 sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame. Ora sono pronti a ripartire con nuova musica.
