Foo Fighters in concerto agli I-Days di Milano nel 2026

I biglietti per ascoltare il gruppo capitanato da Dave Grohl domenica 5 luglio all’Ippodromo Snai La Maura saranno disponibili in prevendita sull’app I-Days dalle ore 10 di giovedì 13 novembre, su My Live Nation dalle ore 15 di giovedì 13 novembre e in vendita generale dalle ore 10 di venerdì 14 novembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Apriranno la data altre due altre band molto amate, gli Idles e i Fat Dog
I Foo Fighters saranno in concerto per l’unica tappa italiana del Take Cover Tour 2026 in occasione degli I-Days di Milano, domenica 5 luglio all’Ippodromo Snai La Maura. I biglietti per ascoltare il gruppo formato da Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee, che quest’anno festeggia il 30esimo anniversario dell’album di esordio, e che negli ultimi mesi ha pubblicato due singoli inediti (rispettivamente Today’s Song a luglio e Asking For a Friend a ottobre) come primo assaggio di nuova musica dopo il disco But We Are Here del 2023, saranno disponibili in prevendita sull’app I-Days dalle ore 10 di giovedì 13 novembre, su My Live Nation dalle ore 15 di giovedì 13 novembre e in vendita generale dalle ore 10 di venerdì 14 novembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Apriranno la data altre due band molto amate, gli Idles e i Fat Dog. La band britannica Idles, capitanata dal cantante Joe Talbot, si muove nel mondo dell’heavy post-punk, con testi caratterizzati da una visione fortemente progressista che parlano di vulnerabilità, accoglienza, immigrazione e fratellanza. L’ultimo album, Tangk, uno dei progetti più sorprendenti del gruppo, è un lavoro più melodico ed elettronico dei precedenti, composto da canzoni d’amore viscerali e storte. I Fat Dog sono una delle band emergenti più entusiasmanti degli ultimi anni, creatori dell’album di debutto Woof che ha convinto molti, con la sua “musica da urlare dentro un cuscino”, tra electro-punk, ringhi rock’n’roll, paesaggi sonori techno, industrial-pop ed euforia rave.
GLI ALTRI ARTISTI AGLI I-DAYS 2026
Dopo l’acclamato Everything or Nothing at All Tour del 2024, il prossimo Take Cover Tour 2026 porterà i Foo Fighters in concerto in tutto il mondo. L’ultimo singolo di Dave Grohl e colleghi, Asking For a Friend, si colloca nel solco emotivo dell’album But Here We Are, segnato dalla perdita nel 2022 del batterista Taylor Hawkins e della madre del frontman. Nel testo emergono appunto i temi del lutto, del rimpianto e della ricerca di senso dopo una perdita. Grazie alla tappa italiana agli I-Days di Milano, il gruppo e le band di apertura Idles e Fat Dog si uniranno agli altri artisti già confermati in cartellone, rispettivamente Florence + The Machine (3 luglio) e i System of a Down supportati dai Queen of the Stone Age e dagli Acid Bath (6 luglio).
FOO FIGHTERS, DAI GRAMMY AWARDS ALLA ROCK AND ROLL HALL OF FAME
Fondato nel 1994 a Seattle dal musicista Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana, i Foo Fighters sono un gruppo rock alternativo statunitense. Nel 1995 avevano pubblicato l’album di esordio Foo Fighters, seguito da The Colour and the Shape nel 1997, There Is Nothing Left to Lose del 1999, One by One del 2002, In Your Honor del 2005, Echoes, Silence, Patience & Grace del 2007, Wasting Light del 2011, Sonic Highways del 2014, Concrete and Gold del 2017, Medicine at Midnight del 2021 e But Here We Are del 2023. Nel 2022, il batterista Taylor Hawkins era stato trovato morto per un infarto in un hotel di Bogotà, in Colombia. I Foo Fighters hanno vinto numerosi Grammy Awards, compresi quattro premi per il Miglior album rock, e nel 2021 sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame.
