Foo Fighters in concerto agli I-Days di Milano nel 2026

I Foo Fighters saranno in concerto per l’unica tappa italiana del Take Cover Tour 2026 in occasione degli I-Days di Milano, domenica 5 luglio all’Ippodromo Snai La Maura. I biglietti per ascoltare il gruppo formato da Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee, che quest’anno festeggia il 30esimo anniversario dell’album di esordio, e che negli ultimi mesi ha pubblicato due singoli inediti (rispettivamente Today’s Song a luglio e Asking For a Friend a ottobre) come primo assaggio di nuova musica dopo il disco But We Are Here del 2023, saranno disponibili in prevendita sull’app I-Days dalle ore 10 di giovedì 13 novembre, su My Live Nation dalle ore 15 di giovedì 13 novembre e in vendita generale dalle ore 10 di venerdì 14 novembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Apriranno la data altre due band molto amate, gli Idles e i Fat Dog. La band britannica Idles, capitanata dal cantante Joe Talbot, si muove nel mondo dell’heavy post-punk, con testi caratterizzati da una visione fortemente progressista che parlano di vulnerabilità, accoglienza, immigrazione e fratellanza. L’ultimo album, Tangk, uno dei progetti più sorprendenti del gruppo, è un lavoro più melodico ed elettronico dei precedenti, composto da canzoni d’amore viscerali e storte. I Fat Dog sono una delle band emergenti più entusiasmanti degli ultimi anni, creatori dell’album di debutto Woof che ha convinto molti, con la sua “musica da urlare dentro un cuscino”, tra electro-punk, ringhi rock’n’roll, paesaggi sonori techno, industrial-pop ed euforia rave.