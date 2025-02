Nirvana e Post Malone insieme, la loro Smells Like Teen Spirit. VIDEO

In occasione dell'evento SNL 50: The Homecoming Concert, c'è stata un’iconica esibizione in cui i membri sopravvissuti della mitica band grunge si sono uniti al cantautore, rapper e produttore discografico statunitense il cui vero nome è Austin Richard Post. Dopo che frammenti della performance hanno rapidamente conquistato i social media, è stato finalmente pubblicato online nelle scorse ore il filmato ufficiale del concerto



I Nirvana (o meglio: quel che resta dei Nirvana, anche se l’unico che non c’è più è “solo” Kurt Cobain) e Post Malone si sono uniti per offrire una performance davvero pazzesca.



In occasione dell'evento SNL 50: The Homecoming Concert, tenutosi il 14 febbraio 2025 presso il Radio City Music Hall di New York, c'è stata un'iconica esibizione in cui i membri sopravvissuti della mitica band grunge si sono uniti al cantautore, rapper e produttore discografico statunitense (il cui vero nome è Austin Richard Post). Insieme, hanno interpretato in maniera straordinaria la hit del gruppo che negli anni ’90 era capitanato dal compianto Cobain, ossia Smells Like Teen Spirit. È successo per celebrare il 50° anniversario di Saturday Night Live. Dopo che frammenti della performance hanno rapidamente conquistato i social media, è stato finalmente pubblicato online nelle scorse ore il filmato ufficiale del concerto. In fondo a questo articolo potete guardare la clip in cui vedere e soprattutto ascoltare questa incredibile performance a tema Smells Like Teen Spirit.

Un tributo speciale ai Nirvana con Post Malone La storica band grunge ha regalato ai fan un momento indimenticabile riunendosi sul palco per l’evento SNL 50: The Homecoming Concert, che si è svolto lo scorso fine settimana.

I membri originali ancora in vita - Krist Novoselic, Dave Grohl e Pat Smear - hanno sorpreso il pubblico eseguendo uno dei brani più rappresentativi della loro carriera, affiancati da Post Malone, scelto per l’occasione come voce principale. Questa straordinaria performance segna la seconda reunion nel giro di poche settimane per i tre musicisti ex Nirvana, i quali avevano già preso parte a un’esibizione speciale durante il concerto benefico FireAid. In quell’occasione, avevano condiviso il palco con artiste del calibro di St. Vincent, Kim Gordon, Joan Jett e Violet Grohl (la figlia di Dave Grohl) per rendere omaggio al repertorio della band con una selezione dei loro brani più amati. Approfondimento SNL compie 50 anni, chi suonerà al concerto da Dave Grohl a Lady Gaga

Un’apparizione inaspettata al SNL L’annuncio della partecipazione di Dave Grohl alla celebrazione del 50° anniversario di Saturday Night Live aveva già creato grande attesa, ma fino all’ultimo non era chiaro se si sarebbe esibito con i Nirvana, con i Foo Fighters oppure in una performance da solista. L’arrivo sul palco dei suoi ex compagni di band e di Post Malone ha reso la serata ancora più speciale, regalando un momento di pura nostalgia ai fan della leggendaria formazione di Seattle. La scelta di Post Malone come vocalist per questa occasione non è casuale: il cantante ha più volte espresso la sua ammirazione per i Nirvana, arrivando persino a dedicare loro un intero concerto tributo durante il lockdown del 2020. In quell’evento, realizzato in collaborazione con Travis Barker dei Blink-182, Malone aveva suonato un set di 15 brani della band, dimostrando una profonda connessione con la loro musica. Anche Dave Grohl aveva elogiato quella sua interpretazione del 2020, definendola “davvero incredibile”. Approfondimento Nirvana, 30 anni fa se ne andava Kurt Cobain

L’esibizione è diventata virale

Già nei giorni scorsi alcuni spezzoni della performance dei Nirvana insieme a Post Malone sono diventati virali. Finalmente nelle scorse ore è uscito il filmato ufficiale del concerto, che trovate in fondo a questo articolo. Nel video, la band viene introdotta dalla celebre star di Hollywood Adam Sandler prima di immergersi nell’energia esplosiva di Smells Like Teen Spirit, un brano che ha rievocato a tutti quanti l’inconfondibile spirito ribelle che ha reso i Nirvana un’icona musicale senza tempo. Approfondimento Post Malone torna in concerto in Italia: sarà agli I-Days il 27 agosto

Tantissime performance di star leggendarie Ma la celebrazione del mezzo secolo di Saturday Night Live non si è fermata qui. Oltre alla performance dei Nirvana con Post Malone, l’evento ha visto la partecipazione di numerose star della musica, tra cui Paul McCartney, che ha chiuso la serata con una toccante medley di Abbey Road. Tra gli altri artisti che si sono esibiti figurano anche Miley Cyrus e Lil Wayne, mentre Sabrina Carpenter e Paul Simon hanno dato il via alla serata con una commovente interpretazione di Homeward Bound, brano che Simon aveva già eseguito nello show insieme a George Harrison nel 1976. Questa storica edizione di SNL ha dimostrato ancora una volta il suo impatto culturale, celebrando il passato e il presente della musica con una serata ricca di emozioni, nostalgia e performance leggendarie.



Di seguito trovate la clip in cui vedere e soprattutto ascoltare questa incredibile performance dei Nirvana assieme a Post Malone.