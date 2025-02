SNL compie 50 anni, chi suonerà al concerto da Dave Grohl a Lady Gaga

Grande evento per celebrare mezzo secolo del mitico SNL: un concerto con superstar della musica internazionale si terrà il 14 febbraio alla Radio City Music Hall di New York. L’iconico Studio 8H, dove lo show viene registrato dal 1975, si trasferirà per una notte in uno dei luoghi più celebri della Grande Mela per ospitare una serata ricca di spettacolo e grandi nomi della musica. A condurre lo speciale sarà Jimmy Fallon. Da Bad Bunny a Miley Cyrus, scopriamo tutte le star che si esibiranno

A condurre lo speciale sarà Jimmy Fallon, volto noto del piccolo schermo americano e storico ex membro del cast del Saturday Night Live. Sul palco si alterneranno artisti di fama mondiale: Lady Gaga, Bad Bunny, Miley Cyrus, Dave Grohl.



A condurre lo speciale, come anticipavamo prima, ci sarà Jimmy Fallon, volto noto del piccolo schermo americano e storico ex membro del cast del Saturday Night Live. Sul palco si alterneranno artisti di fama mondiale: oltre ai sopracitati Lady Gaga, Bad Bunny e Miley Cyrus, sono attesi i Backstreet Boys e Post Malone, i Mumford & Sons, Jack White, David Byrne, Robyn, Eddie Vedder, DEVO, Brittany Howard, Chris Martin, Bonnie Raitt, Brandi Carlile, Jelly Roll, i B-52s, la Preservation Hall Jazz Band e The Roots.

E non è finita: altri artisti saranno annunciati nei giorni a venire, rendendo l’evento ancora più imperdibile.