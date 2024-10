Billie Eilish e Michael Keaton al Saturday Night Live: "Votate"

Le elezioni presidenziali del 5 novembre negli Stati Uniti si avvicinano, e negli studi del Saturday Night Live il presentatore Michael Keaton e la guest star Billie Eilish hanno ricordato agli spettatori il loro dovere di cittadini. Quando ha presentato la prima esibizione della cantante nel brano Birds of a Feather, tratta dal suo ultimo album Hit Me Hard and Soft, Keaton ha indossato una t-shirt con la scritta “Vota”, che anche Eilish ha portato alla fine della puntata. “Grazie, e non dimenticate di...”, ha detto l’attore, mentre entrambi hanno aperto le camicie sbottonate e hanno mostrato la maglietta per lanciare il messaggio. Sia Michael Keaton, sia Billie Eilish appoggiano Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca.