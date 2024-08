Cinema

Il plotone hollywoodiano di “Beetlejuice Beetlejuice” porta il fascino dell'estetica gotica che attraversa la cinematografia di Tim Burton al Lido, dove la sfilata inizia coi protagonisti dell'opera seconda di (e con) Valerio Mastandrea. Gli ospiti si adeguano allo spirito della serata e molti scelgono il nero e sofisticati look da villain. In rosso la presidente Isabelle Huppert. I più fotografati? Burton e Bellucci, naturalmente. I voti ai look più belli A cura di Vittoria Romagnuolo

Valerio Mastandrea e Chiara Martegiani sono la prima coppia a sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2024 dove i riflettori sono accesi già dal primissimo pomeriggio. L'attore romano sceglie il total black per presentare Nonostante , pellicola in cui recita e da lui diretta. Martegiani, in rosa polvere, sfoggia scarpe a punta metallizzate e un gilet gioiello, una pioggia di cristalli Armani. Voto: 7.5 (per entrambi)

Look con un messaggio: per Laura Morante non è la prima volta. L'attrice italiana, che ama il Kaftal Style, sceglie una creazione monocolore blu brillante e scarpe a contrasto (con gioielli di Raspini). In primo piano per i fotografi, un piccolo ventaglio con un messaggio pro Palestina. Fa di più il compagno di set si Nonostante, Lino Musella, con una t-shirt stampata con la bandiera del Paese in guerra. Voto: 7 per Musella. 8 per Morante