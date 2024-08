Mostra del Cinema, look celeb all'arrivo al Lido da Kidman a Green

Arrivano le prime celebrità al molo dell’Hotel Excelsior, pronte per photocall e presentazioni di questa nuova giornata dell’81esima edizione della kermesse. Dal look total black (e total punk) di Eva Green all’abitino nero con scollo profondo di Kidman fino al vestito longuette in maglina a costine dell’attrice e modella Elisa Visari, scopriamo quali outfit hanno scelto le celeb per il loro arrivo all’evento degli eventi - IN AGGIORNAMENTO



A cura di Camilla Sernagiotto