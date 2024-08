Disclaimer, la serie con Cate Blanchett alla Mostra del Cinema

Cinema

Mostra Cinema di Venezia 2024, i voti ai look delle star all'arrivo

Look rilassati, scarpe comode, occhiali e cappelli per proteggersi dal sole. Le star e gli ospiti della kermesse cinematografica arrivano al Lido alla spicciolata concedendosi uno stile da giorno perfetto per le belle giornate nella città lagunare. Angelina Jolie e Cate Blanchett, attese dai giornalisti, sfoggiano look da photocall. Ecco di dettagli del loro guardaroba - IN AGGIORNAMENTO A cura di Vittoria Romagnuolo

Angelina Jolie - Chioma sciolta, pettinata in maniera morbida, e abito in chiffon leggero, da dea, con drappeggi e arricciature rifinite a mano. A Venezia la seconda giornata della Mostra del Cinema 2024 gli obiettivi sono puntati su lla protagonista dell'atteso biopic dedicato a Maria Callas, Maria di Pablo Larraín. La star americana innalza il tasso di glamour della kermesse con la sua grazia e il suo fascino. Il voto per lei è 7.5

Gli appassionati di celebrity style avranno già preso nota dei dettagli del look di Jolie che arriva con gli occhiali da sole tartarugati, un modello da diva con i loghi (Saint Laurent) in evidenza, a contrasto, color oro. Da copiare anche la tonalità del biondo della star, il più richiesto in questa stagione: l'honey blonde