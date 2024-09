Disclaimer, il trailer della serie tv con Cate Blanchett

Spettacolo

La somiglianza tra Jessica Chastain (a destra) e Bryce Dallas Howard (Jurassic World) è innegabile. Durante una puntata del “Tonight Show” di Jimmy Fallon, la Chastain ha avuto modo di raccontare della prima volta i cui è stata scambiata per la sua collega: un gruppo di ragazzi si era congratulato con lei per la sua interpretazione in “The Village” di M. Night Shyamalan, dove invece compariva Bryce Dallas Howard

Katy Perry e Zooey Deschanel sembrano gemelle separate alla nascita. E ne sono entrambe a conoscenza. Come, per esempio Katy, che si faceva passare per Zooey quando non era ancora famosa per poter entrare nei locali