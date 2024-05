Cate Blanchett sarà nel nuovo film di Guillermo Del Toro

Come riportato da World of Reel, l’attrice reciterà nel nuovo lavoro del regista messicano. Nessuna notizia sulla natura del progetto

Cate Blanchett reciterà nel nuovo film di Guillermo Del Toro. Come riportato dal magazine, l’attrice ha confermato la presenza nella pellicola. Nessuna indicazione sulla natura del progetto e sui nomi degli altri attori del cast. Massimo riserbo anche per quanto riguarda la possibile data di uscita.

Il regista messicano è tra le firme più note e amate del cinema, tra i suoi lavori troviamo La forma dell'acqua - The Shape of Water, vincitore di quattro statuette ai Premi Oscar. Ricordiamo anche Il labirinto del fauno, Pacific Rim e Crimson Peak.

Per quanto riguarda Cate Blanchett, spiccano Diario di uno scandalo, Io non sono qui, Blue Jasmine, Carol e The Aviator per il quale ha vinto la statuetta come Miglior attrice non protagonista alla 77esima edizione dei Premi Oscar.