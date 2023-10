guillermo del toro: “Alcune volte sono amareggiato, altre no”

Guillermo Del Toro ha confermato di aver lavorato a un film di Star Wars mai terminato. Il regista non ha specificato il motivo della mancata realizzazione. Steve Weintraub ha raccolto le dichiarazioni di Guillermo Del Toro che ha mostrato gratitudine per il lavoro fatto e per quanto imparato in quel periodo: “Noi dovevamo parlare dell’ascesa e della caduta di Jabba the Hutt, quindi ero super felice. Stavamo facendo tante cose e poi non è stato più mio compito".

Il regista ha proseguito: "È divenuta una di quelle trenta sceneggiature che se ne sono andate. Alcune volte sono amareggiato, altre no. Dico sempre alla squadra ‘Buona pratica, ragazzi. Buona pratica. Abbiamo creato un mondo fantastico. Abbiamo realizzato grandi cose. Abbiamo imparato’”.