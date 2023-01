Pinocchio di Guillermo del Toro, making of su maestria degli animatori

Netflix ha presentato due nuove featurette per il film "Pinocchio" di Guillermo del Toro dedicate all’incredibile lavoro artigianale svolto dagli animatori, che combinano tecniche classiche e moderne in maniera davvero mirabile. La loro stupefacente arte dimostra quanto il regista del Toro sostiene da anni, ossia che “l’animazione non è un genere bensì un mezzo espressivo e artistico"

Netflix ha presentato due video con il making of di Pinocchio di Guillermo del Toro. Si tratta di due featurette che mostrano l’incredibile lavoro artigianale svolto dagli animatori della pellicola, i quali combinano tecniche classiche e moderne in maniera davvero mirabile. La loro stupefacente arte dimostra quanto il regista Guillermo del Toro sostiene da anni, ossia che “l’animazione non è un genere bensì un mezzo espressivo e artistico".

Il famoso cineasta ritiene inoltre che l'animazione non debba essere confinata alla narrazione per l'infanzia.

I due video (che potete guardare in fondo a questo articolo) presentano parecchi contributi e interviste, da Guillermo del Toro all'altro regista del film, Mark Gustafson.

Vengono interpellati il lead animator Chuck Duke, l’editor Holly Klein, l’animation supervisor Brian Leif Hansen. Ci sono la character art and technical director Georgina Hayns, l’animation supervisor Brian Leif Hansen, il character sculpt lead Toby Froud e i creative supervisor Ian Mackinnon e Peter Saunders.

Non mancano all’appello nemmeno gli interpreti Tilda Swinton e Christoph Waltz.

Potete guardare i due video con il making of di Pinocchio in fondo a questo articolo.