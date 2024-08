1/5 ©Getty

Dopo un'uscita in nero - ieri, per il primo red carpet di Disclaimer - Cate Blanchett cambia registro per la giornata in cui si presentano al pubblico nuovi episodi della miniserie di Alfonso Cuarón. L'attrice Premio Oscar, sceglie il bianco ottico, un dress realizzato esclusivamente per lei da Louis Vuitton, fasciante e con la parte superiore dal design a mantella, bordato di pizzo. Mai così romantica, lei che predilige sempre un'eleganza austera. Sempre meravigliosa. Voto: 8

