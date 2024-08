Red Carpet Venezia 2024, le pagelle agli abiti visti il 31 agosto

La quarta giornata della kermesse lagunare dà spazio ai protagonisti dell'atteso primo film italiano in Concorso, l'ultimo lavoro di Gianni Amelio. In attesa di Alessandro Borghi e compagni, aprono le danze i francesi di “And Their Children After Them”, in smoking e abito lungo, anche nel primo pomeriggio perché, si sa, la sfilata sotto i riflettori di Venezia è un'occasione irripetibile da affrontare col miglior outfit di sempre. I nostri voti – IN AGGIORNAMENTO



A cura di Vittoria Romagnuolo