Emily in Paris 4, il trailer e il poster della seconda parte

Negli ultimi cinque episodi della quarta stagione dello show Emily Cooper e i suoi amici sbarcano a Roma per una imperdibile avventura italiana. Le prime foto di scena e le immagini del trailer anticipano i paesaggi da favola delle scene girate nella Capitale



“There's no place like Rome”, ovvero, “Nessun posto è come Roma” scrivono i realizzatori di Emily in Paris per accrescere la curiosità dei fan dello show per la seconda parte della quarta stagione che, come è noto, arriverà in streaming dal 12 settembre su Netflix, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Questo gioco accattivante di parole (rielaborazione del celebre “Nessun posto è come casa” de Il Mago di Oz), campeggia sul nuovo poster ufficiale dello show che vede Lily Collins in Haute Couture protagonista di una versione aggiornata di Vacanze romane.

La giovane interprete, che gioca a fare Audrey Hepburn finirà per innamorarsi della Città Eterna? A giudicare dalle immagini del trailer, reso disponibile anche in italiano da Netflix, sembra proprio di sì.

L'avventura continua a Roma

Emily in Paris diventerà "Emily in Rome", un'informazione che non è esattamente uno spoiler visto che la stessa protagonista, l'attrice Lily Collins, aveva svelato con anticipo il cambio di scenario delle avventure del suo personaggio e dei suoi amici per la fine della quarta stagione della serie.

Un nuovo cliente dell'agenzia per cui lavora obbligherà Emily a fare i bagagli e a partire per l'Italia dove non mancherà di mescolare gli affari col piacere, un po' come le era già successo in passato.

Gli affari di cuore lasciati in sospeso in Francia, però, torneranno a perseguitarla. Nel trailer Emily affronta a muso duro Gabriel (l'attore Lucas Bravo), con cui la chimica è sempre fortissima ma che si sente ancora molto legato a Camille (Camille Razat) che aspetta un bambino da lui.

Nonostante le difficoltà - non ultimo, l'arrivo in agenzia di Genevieve, l'attrice Thalia Besson, determinata a scavalcare Emily sul lavoro e non solo – la giovane di Chicago è pronta a spalancare le braccia alla bellezza del mondo e per questa missione Roma le sarà più utile che mai.

La Capitale è ben più di uno scenario per le avventure dell'esperta di marketing che sfodera la conoscenza di qualche parola in italiano imparata grazie al suo accompagnatore, Eugenio Franceschini, una delle guest star nazionali del cast. Un sogno italiano al quale si uniranno presto tutti gli altri protagonisti dello show. leggi anche Emily in Paris 4, Raoul Bova e tutte le new entry del cast

Emily in Paris 4, il finale di stagione

Equivoci, baci, scenate, divertimento e abiti da favola (quelli di Lily Collins/Emily ma anche quelli degli altri interpreti della serie). Emily in Paris 4 alza la posta dello spettacolo rispetto alle precedenti stagioni con una trasferta nel Belpaese che restituirà al pubblico internazionale della serie tutto il fascino e il calore dell'Italia.

In attesa di scoprire quali nodi irrisolti saranno sciolti in questi cinque episodi, ultimo materiale inedito prima di una stagione cinque non ancora confermata ufficialmente dalla piattaforma di streaming. Il gradimento del pubblico, sempre molto appassionato alle gesta della beniamina figlia di Phil Collins, potrebbe spingere la piattaforma a un annuncio nelle prossime settimane. Con questi tempi, un nuovo ciclo di episodi potrebbe essere disponibile tra il 2025 e il 2026. leggi anche Emily in Paris, gli attori vogliono Kim Cattrall nel cast

