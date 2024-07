Emily in Paris 4, Raoul Bova entra nel cast

La vacanza romana della beniamina dello show romantico e glam di Darren Star si popolerà di una serie di volti noti al pubblico italiano. Oltre a Bova, nel cast anche Eugenio Franceschini, Anna Galiena. Di quali nuove avventure saranno protagonisti?

La quarta stagione di Emily in Paris, che debutterà in streaming su Netflix con i primi cinque episodi dal 15 agosto, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, sarà piena di sorprese e di nuovi volti, come anticipato sui canali ufficiali dell'atteso show che hanno diffuso nuove foto e qualche anticipazione che riguarda i protagonisti della nuova trama.

Gli autori hanno fatto posto nel cast a diversi nuovi personaggi, alcuni dei quali avranno volti italiani. Tra questi spiccano: Eugenio Franceschini e Anna Galiena e Raoul Bova, entrambi già noti al pubblico internazionale.

Le new entry italiane: Bova, Galiena, Franceschini Viste le anticipazioni e i nodi della trama lasciati in sospeso con la fine della stagione tre, Emily in Paris 4 si annuncia imperdibile per i fan che da mesi lavorano di fantasia basandosi sugli aggiornamenti che la stessa Lily Collins ha provveduto a diffondere sul suo profilo Instagram, aggiornato con molte foto scattate durante le riprese.

Molte delle novità di cui disponiamo oggi riguardano la tappa romana della protagonista Emily Cooper. Come è noto, nella quarta stagione ci sarà spazio per alcune puntate girate in Italia e proprio in queste troveremo molte delle new entry del cast.

Tra i nuovi personaggi c'è Eugenio Franceschini, l'attore de I Medici e Gloria, che interpreterà Marcello, un uomo concreto che si occupa dell'azienda di famiglia. Sua madre, Antonia Muratori, è Anna Galiena, anima dell'azienda Muratori e cuore della sua comunità.

Galiena, che nella sua lunga carriera è stata molto attiva in Francia, è già conosciuta dal pubblico internazionale, al pari di Raoul Bova, altro volto nuovo dello show. Bova sarà Giancarlo, un affascinate regista pubblicitario romano che, in passato, ha conosciuto Sylvie, il capo di Emily, che ha il volto dell'attrice Philippine Leroy-Beaulieu.

Come interagiranno questi nuovi personaggi con quelli che conosciamo già? A Roma Emily troverà nuovi amori a distrarla da quelli complicati lasciati a Parigi? vedi anche Emily in Paris 4, le prime immagini della nuova stagione. FOTO

Le nuove sfide di Emily, tra amore e carriera Bova, Galiena e Franceschini non sono gli unici attori che entrano a far parte di Emily in Paris 4.

Nella nuova stagione dello show, i cui ulteriori cinque nuovi episodi saranno rilasciati a partire dal 12 settembre, sempre su Netflix, esordiranno anche Rupert Everett, nei panni di Giorgio Barbieri, esuberante vecchia conoscenza di Sylvie che è il proprietario di uno studio di interior design globale con sede a Roma, e Thalia Besson, che sarà Genevieve, figlia di Laurent (il marito di Sylvie) che, un po' come Emily, si è appena trasferita da New York a Parigi per lavoro.

Sarà proprio il contesto professionale a creare qualche frizione tra Genevieve ed Emily che, in realtà, hanno molte cose in comune e sembrano destinate a diventare molto amiche.

La protagonista, però, dovrà provare a restare in equilibrio tra molte situazioni complicate. Prima fra tutte, la vicenda sentimentale che la vede divisa tra due interessi amorosi: quello mai sopito per lo chef Gabriel (l'attore Lucas Bravo) e quello più recente, ma non meno coinvolgente, per Alfie (il britannico Lucien Laviscount). leggi anche Emily in Paris, Brigitte Macron sul set per un'apparizione a sorpresa

