Emily in Paris, gli attori vogliono Kim Cattrall nel cast

La protagonista dello show Netflix e l'iconica Samantha Jones condividono la carriera nelle pubbliche relazioni e la passione per la moda. Per buona parte del cast, il crossover sarebbe naturale



In attesa di una conferma ufficiale per la realizzazione di una quinta stagione dello show, il cast di Emily in Paris guarda comunque in avanti immaginando possibili scenari futuri dell'amata serie i cui nuovi episodi sono ora disponibili in streaming su Netflix, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now.

Per molti, inclusa la protagonista Lily Collins, sarebbe favoloso riuscire a portare sul set Kim Cattrall, l'indimenticabile interprete di Samantha Jones in Sex and the City.

Il viaggio a Parigi potrebbe valere l'impresa, specie per i fan dello show targato HBO che ancora sperano di rivedere Cattrall sullo schermo nei panni della celebre esperta di pubbliche relazioni di New York.

Kim Cattrall nella serie? “Ovvio!”

Quello tra Emily in Paris e Sex and the City è un incontro più che possibile, ci scommette l'intero cast della serie Netflix che, nelle interviste che hanno accompagnato l'uscita dei primi episodi della quarta stagione, ha espresso entusiasmo all'idea di un inserimento di Kim Cattrall nel mondo di Emily Cooper.

“Sento che c'è una grande possibilità di integrazione tra i due show”, ha dichiarato Lily Collins a IMDb.

Lucas Bravo, l'attore che dà il volto allo chef Gabriel, si è spinto oltre, rivelando che la produzione ha fatto il nome di Kim Cattral discutendo di un suo possibile inserimento nella serie. Per Bravo occorrerebbe studiare un ruolo significativo per Cattrall ma, principalmente, l'attrice britannica dovrebbe essere disponibile ad accettare la parte.

Nessuna esitazione, invece, per Ashley Park, Lucien Laviscount, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold e Bruno Gouery. Kim Cattral sarebbe la new entry perfetta per Emily in Paris. Il suo coinvolgimento nello show sarebbe assolutamente naturale, praticamente “ovvio”.

Del resto, i punti di contatto tra le due produzioni sono tanti, già sulla carta. Darren Star, ideatore sia di Sex and the City che di Emily in Paris, potrebbe avere un ruolo fondamentale in una ipotetica trattativa futura. leggi anche Glamorous, la nuova serie con Kim Cattrall

Lucas Bravo: “Cattrall nello show? Spero si realizzi”

Kim Cattrall, dopo aver recitato in un breve cameo in And Just Like That... ha affermato che, sebbene sia legatissima a Samantha Jones, personaggio che non vorrebbe mai abbandonare, non tornerà più a indossare i panni del personaggio nel franchise, una posizione che aveva già assunto con fermezza negli anni della realizzazione dei film di Sex and the City, che furono accompagnati da numerose chiacchiere sulla incompatibilità che si era creata sul set con la protagonista di quello show, Sarah Jessica Parker.

Una partecipazione dell'attrice all'interno di Emily in Paris nei panni di Samantha Jones potrebbe essere difficile, per quanto invocata a gran voce da più parti.

Per i fan, il fatto che Jones e Emily Cooper lavorino nello stesso settore, le pubbliche relazioni, renderebbe l'apparizione del personaggio più che naturale. In più, stando a quanto narrato nell'universo di Sex and the City, Samantha Jones si è ormai stabilita a Londra e un viaggio nella capitale francese, la città di Emily in Paris, non sarebbe poi così impossibile.

“Ho sognato a lungo questa possibilità e spero che si realizzi”, ha detto Lucas Bravo. Stando al clamore che l'ipotesi ha suscitato tra i fan, non è l'unico ad incrociare le dita. vedi anche Emily in Paris, Lucas Bravo conquista la Paris Fashion Week