Glamorous, la nuova serie con Kim Cattrall

Kim Cattrall sarà la protagonista di Glamorous, la nuova serie TV targata Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Cosmopolitan ha rivelato in esclusiva i primi dettagli della produzione con l’iconica Samantha Jones della serie Sex and the City. Glamorous seguirà Marco Mejia, interpretato da Miss Benny, la cui vita verrà rivoluzionata dal lavoro al fianco di Madolyn Addison, ovvero Kim Cattrall, imprenditrice del mondo beauty.