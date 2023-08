And Just Like That 2, il cameo di Cattrall è dedicato a tutti i fan

L'episodio finale della seconda stagione dello show, andato in onda in Italia su Sky e disponibile in streaming su NOW, mostra la quarta amica del quartetto di Sex and the City, Samantha Jones alias Kim Cattrall. Ecco i dettagli sulla alleata di avventure glamour e fashion targate Grande Mela tornata a fare un saluto alle compagne. Scopriamo cosa è successo nel finale della stagione 2 della serie TV. L'articolo contiene spoiler, quindi se non avete visto l'ultimo episodio di "And Just Like That... 2" non leggetelo

È bastato un saluto, un cameo, un'incursione nel sequel di Sex and the City di colei che era considerata la grande assente dal primissimo episodio della prima stagione di And Just Like That… per entusiasmare i fan di Carrie & Co.

L'episodio finale della seconda stagione dello show - andato in onda in Italia su Sky e disponibile in streaming su NOW - mostra la quarta amica del quartetto iconico di Sex and the City, Samantha Jones alias Kim Cattrall. Scopriamo assieme cosa è successo nel finale della seconda stagione della serie TV.

***ATTENZIONE*** Chiaramente l'articolo contiene spoiler, quindi se ancora non avete visto l'ultimo episodio di And Just Like That… 2 non leggete quanto segue.

Nell'appartamento della protagonista Carrie viene organizzata l'ultima cena (The Last Sup, molto biblico come titolo...), quella dell’addio alla sua adorata e storica home sweet home situata nell’Upper East Side. Carrie ha adottato un micio e si è trasferita in una casa più grande, una residenza di Gramercy Park, per convivere con Aidan (John Corbett) e avere spazio per i suoi tre figli. Quell'ultima cena messa a titolo è un addio all'appartamento ma anche un simbolico addio alla vecchia Carrie, alla sua vita precedente, la cui cornice è sempre stata quella casa, quell'appartamento in cui Carrie ne ha viste e vissute così tante che si ci potrebbe fare due film (ops! Effettivamente sono stati fatti…). Della serie: se quelle pareti potessero parlare... Ma del resto parlano eccome per tutte le varie stagioni di Sex and the City, nei due film e anche nelle prime due stagioni di And Just Like That…, raccontandoci vita, "morte" e miracoli (rimanendo in tema Ultima Cena) di Carrie Bradshaw.



Ma i piani di Carrie sono destinati a fallire, almeno nell'immediato: Aidan ha ben altro per la testa, dato che il più giovane dei suoi figli è stato coinvolto in un incidente a causa di un mix di alcol e droga e adesso si teme che possa avere pensieri suicidi. La situazione costringe il padre a prendere una pausa nella relazione con Carrie per stare accanto al figlio.

Intanto Charlotte metti i puntini sulle i, facendo sapere che intende proseguire con la sua carriera senza tornare a essere la casalinga perfetta che è sempre stata. Lo dice chiaro e tondo in faccia a Harry, suo marito.

E Miranda? Andrà a trovare l'ex marito, tentando di riconciliarsi civilmente con lui (e di scoprire chi e cosa vuole veramente dalla vita).



Ma stavolta possiamo anche dire: e Samantha? Ebbene sì, come una dea ex machina (citando il mitico escamotage del teatro antico, il deus ex machina appunto che scendeva dal cielo e risolveva intricate trame di tragedie greche o commedie plautine), scende sul set palesandosi finalmente in And Just Like That…