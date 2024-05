Billie Eilish, è uscito il nuovo album Hit Me Hard and Soft

Billie Eilish ha pubblicato l’attesissimo Hit Me Hard and Soft, il suo terzo album in studio che contiene 10 canzoni inedite. Come accaduto per When We Fall Asleep Where Do We Go? del 2019 e per Happier Than Ever del 2021, la popstar ha scritto il disco con il fratello Finneas, che l’ha anche prodotto. Tra i temi trattati compaiono la sessualità, l’aspetto fisico e le scoperte. “Sento che quest’album mi rappresenta”, ha dichiarato Eilish a Rolling Stone. “La protagonista non è un personaggio. È la versione When We Fall Asleep Where Do We Go? di me. Racconta la mia giovinezza e chi ero da bambina”. Il nuovo album svolge un ruolo molto importante nella vita della cantante: “È come se stessi tornando ad essere la ragazza che ero. L’ho pianta come se fosse morta. L’ho cercata in ogni cosa, ed è quasi come se fosse affogata, colpa del mondo e dei media. Non ricordo più quando se n’è andata”.