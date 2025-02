Post Malone torna in concerto in Italia: sarà agli I-Days il 27 agosto

Secondo il comunicato stampa, Post Malone dovrebbe offrire "un'esperienza concertistica ricca di un mix dei suoi più grandi successi, dei brani preferiti dai fan e delle nuovissime canzoni dal suo sesto album in studio, F-1 Trillion". Accanto a lui, in qualità di superospite, Jelly Roll.

Le nuove date, tutte in programma tra agosto e settembre, faranno seguito al tour negli Stati Uniti che si concluderà il prossimo luglio. L'apertura sarà all'Airport Letnany di Praga il 12 agosto, la chiusura il 14 settembre all'Estadio do Restelo di Lisbona.

Post Malone ha annunciato nuove date del tour, nel Regno Unito e in Europa. Le date sono un'estensione del più grande tour da headliner che il cantante - nominato ai Grammy - ha organizzato fino ad oggi: The Big Ass World Tour.

Chi è Post Malone

All'anagrafe Austin Richard Post, Post Malone (classe 1995) è diventato famoso nel 2015 grazie al suo singolo di debutto White Iverson. Messo sotto contratto dalla Republic Records, ha pubblicato il suo primo album in studio, Stoney, nello stesso anno, raggiungendo l'ottava posizione nella Billboard Hot 100. Il successo planetario, tuttavia, è arrivato con il secondo album, Beerbong & Bentleys, disco di platino in meno di 24 ore dall'uscita. Nel 2018, ha battuto Thriller di Michael Jackson per numero di settimane consecutive di presenza nelle prime dieci posizioni della Top R&B / Hip-Hop Albums, andando oltre le 76 di Jackson. Non molto avvezzo a farsi definire rapper, ha pubblicato nel 2024 il suo primo album country. Con oltre 80 milioni di dischi venduti in carriera, ha segnato diversi record nelle classifiche Billboard.