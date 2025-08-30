Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Josh Freese lascia i Foo Fighters: "Non era musica per me" e torna nei Nine Inch Nails

Musica
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

©Getty

Dopo due anni nei Foo Fighters, Josh Freese dichiara che la musica della band non gli risuonava personalmente, attribuendo l’addio a divergenze gestionali. Il batterista, "scioccato e deluso" dall’addio, ritorna sul palco con i Nine Inch Nails, dove ritrova intensità e orgoglio.

È un ritorno alle origini quello che sta vivendo Josh Freese. Dopo aver lasciato i Foo Fighters lo scorso maggio, il batterista statunitense ha spiegato in un’intervista al New York Times che la sua decisione è maturata soprattutto per divergenze artistiche: la musica della band "non era per me", ha dichiarato con chiarezza.

Una situazione "da salvare"

Freese era stato ingaggiato nel 2023 da Dave Grohl con il compito, come da lui stesso raccontato, di “salvare la situazione” dopo la tragica scomparsa di Taylor Hawkins. Quel ruolo, ha ammesso, lo portava a doversi “accendere in ogni momento”. 

Il colpo di scena è stato reso ancora più sorprendente dal fatto che il suo sostituto nei Foo Fighters, Ilan Rubin, provenisse proprio dai Nine Inch Nails. Una scelta che ha scatenato una sorta di “scambio d’estate”: Freese rientra nella band industrial, il luogo dove si era lasciato nel 2008 per motivi familiari.

I problemi alla base

Il ritorno sul palco con i Nine Inch Nails, al fianco di Trent Reznor, ha rappresentato per Freese un ritorno a una forma di musica e un contesto che lo emozionano profondamente. Ha descritto le performance con la band come occasioni in cui si sentiva di nuovo colpito da “intensità, orgoglio e soddisfazione” raramente provati altrove. Freese non ha risparmiato riflessioni anche sul ruolo del management nel suo addio ai Foo Fighters. Ha confidato: “Guardando indietro, penso che il problema fosse con il loro management”, aggiungendo che alla fine "non era musica che mi risuonava veramente".

Spettacolo: Ultime notizie

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

live Cinema

Al Lido, oggi riflettori puntati su "Frankenstein" di Guillermo Del Toro, in concorso. In gara...

Ballando con le Stelle 2025: Carlucci svela le prime coppie in pista

Spettacolo

Milly Carlucci anticipa i primi duetti ufficiali di Ballando con le stelle: Fabio Fognini con...

La notte in cui Drake ha acceso l'Unipol Forum di Milano

Musica

In una serata carica di tensione emotiva e produzione gigantesca, Drake ha calcato per la prima...

Gli album più attesi dell'autunno 2025

Musica

Dopo un’estate calda ma povera di uscite discografiche, settembre e ottobre segnano il ritorno...

Genesis dal passato: il concerto integrale da Bataclan 1973 su YouTube

Musica

È finalmente online il filmato integrale del concerto dei Genesis al Bataclan di Parigi del 10...

Spettacolo: Per te