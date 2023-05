I Foo Fighters hanno scelto il nuovo batterista: è Josh Freese

La band si esibirà nella nuova formazione il prossimo 24 maggio nel New Hampshire, per la tappa di apertura del nuovo tour mondiale Condividi

Dopo la scomparsa di Taylor Hawkins, i Foo Fighters hanno annunciato il loro nuovo batterista: il veterano Josh Freese. Un musicista che vanta alle spalle una carriera pluriennale, in cui ha collaborato con alcune delle band più note al mondo. Il batterista cinquantenne, infatti, è membro dei Devo dal 1996 e dei Vandals dal 1989. E come se non bastasse, ha suonato a fianco di Offspring, Guns N' Roses, Danny Elfman, Weezer, Sting, Paramore, Nine Inch Nails e 100 Gecs.

L’annuncio Proprio ieri, domenica 21 maggio, durante il divertente live streaming dal titolo Foo Fighters: Preparing Music for Concerts, la band ha annunciato il nuovo batterista che prenderà il posto di Taylor Hawkins. Un annuncio alquanto unico nel suo genere, che ha visto la partecipazione di Chad Smith, il batterista dei Red Hot Chili Peppers, Tommy Lee dei Motley Crue e Danny Carey dei Tool. In una sorta di sketch che coinvolge tutti questi personaggi del panorama musicale, Josh Freese è la “ciliegina sulla torta”, che entra in scena interrompendo il caos. “Mi scusi. Potremmo solo tipo…suonare una canzone?”, chiosa Freese. Ed ecco che la livestream si trasforma in un piccolo concerto in cui la nuova formazione dei Foo Fighters ha suonato otto canzoni, incluse nuove tracce dall'imminente undicesimo album, But Here We Are. Un’esibizione magistrale, in cui il nuovo batterista si è dimostrato perfettamente integrato con gli altri componenti. Proprio quello che i fan della band aspettavano da un po’. approfondimento Foo Fighters: ecco “Under You”, il secondo singolo dal nuovo album

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Taylor Hawkins, sui social omaggi al batterista dei Foo Fighters. FOTO Dopo la notizia dell’improvvisa scomparsa del batterista dei Foo Fighters, tanti suoi colleghi e altri personaggi famosi hanno voluto ricordarlo con un messaggio sul web. Da Ozzy Osbourne a Slash, da Miley Cyrus a Piero Pelù: gli omaggi all’artista morto a 50 anni Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters, è morto a 50 anni in un hotel di Bogotà, dove la band si trova per una tappa del tour in America Latina. Appena la notizia si è diffusa, tanti musicisti e altri personaggi famosi hanno voluto ricordare e omaggiare l’artista con un messaggio sui social. “Devastato dalla perdita del nostro amico”, ha scritto Slash su Instagram postando una foto di Hawkins alla batteria La notizia della morte di Taylor Hawkins è stata data dai Foo Fighters sui loro profili social. “La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia", si legge nel messaggio “Era una grande persona e un musicista incredibile”, ha scritto Ozzy Osbourne

La scomparsa di Hawkyns "Senza Taylor, non saremmo mai diventati la band che eravamo. E senza Taylor, sappiamo che in futuro saremo una band diversa". Così i Foo Fighters lo scorso gennaio hanno annunciato che avrebbero continuato a suonare insieme nonostante la morte del batterista Taylor Hawkins, scomparso all'età di 50 anni durante un tour in Colombia lo scorso anno. Una promessa che hanno mantenuto. Il prossimo 24 maggio, infatti, i Foo Fighters suoneranno per la prima volta con la nuova formazione nel New Hampshire, per la tappa di apertura di un tour mondiale che si protrarrà fino alla fine del 2023. Un evento importante, che riporta la band ad esibirsi dal vivo per la prima volta dopo i concerti commemorativi del settembre 2022, dove una formazione di musicisti stellari tra cui Paul McCartney, Queen e Mark Ronson ha reso omaggio al defunto batterista.