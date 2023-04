In queste ore il gruppo ha rilasciato il brano, un piccolo assaggio del disco "But Here We Are”, che uscirà il prossimo 2 giugno e sarà il primo della band dalla morte di Taylor Hawkins. Sono state ufficialmente diffuse anche tutte le informazioni, dalla tracklist completa fino alle parole della band, che definiscono la nuova fatica discografica “una risposta brutalmente onesta ed emotivamente cruda a tutto ciò che abbiamo sopportato nell'ultimo anno”

“Ma eccoci ancora qui”, questo dicono i Foo Fighters ai loro affezionatissimi fan annunciando il nuovo disco in uscita, che si intitola proprio But Here We Are (che in italiano si può tradurre come “ma eccoci ancora qui”, appunto).

La band di Dave Grohl annuncia il primo album dalla morte del loro batterista Taylor Hawkins (morte improvvisa avvenuta un anno fa, nel marzo 2022). In queste ore il gruppo statunitense ha rilasciato il singolo Rescued, un piccolo assaggio del disco che uscirà il prossimo 2 giugno.



Il nuovo album è “una risposta brutalmente onesta ed emotivamente cruda a tutto ciò che i Foo Fighters hanno sopportato nell'ultimo anno”, come spiega un comunicato ufficiale diramato da Grohl e compagni.

“But Here We Are è una testimonianza dei poteri curativi della musica, dell'amicizia e della famiglia. Coraggioso, danneggiato e risoluto e autentico, But Here We Are si apre con il singolo principale appena pubblicato Rescued, la prima di dieci canzoni che coprono la gamma emotiva dalla rabbia e dal dolore alla serenità e all'accettazione, e una miriade di punti intermedi”, prosegue la nota ufficiale.



In fondo a questo articolo potete ascoltare il nuovo singolo Rescued, pubblicato sul canale ufficiale di YouTube dei Foo Fighters.



Il batterista del singolo non è stato ancora identificato ufficialmente

Sebbene l’identità del batterista che è stato scelto per sostituire il compianto Taylor Hawkins sia ormai conosciuta ai più (anche se per ora si tratta solamente di supposizioni), il nuovo singolo Rescued - pubblicato poche ore fa sul canale ufficiale di YouTube dei Foo Fighters, ascoltabile in fondo a questo articolo - non indica nessun nome di nuovi componenti della band.

Pare che a prendere il posto di Hawkins sia Josh Freese. Per lui (o per chiunque si trovi al suo posto, sullo sgabello della batteria su cui fino al marzo dello scorso anno sedeva Taylor Hawkins) sarà molto difficile portare sulle spalle il peso di questa sofferta sostituzione, molto sofferta in primis dai membri dei Foo Fighters ma anche dai fan.

Che alla batteria ci sia lo stesso Dave Grohl?

Il frontman della band, Dave Grohl, si è concentrato sul canto e sulla chitarra ritmica da quando ha formato la band nel 1995, ma come ben sappiamo è lui stesso un batterista: era il batterista di uno dei gruppi più famosi degli anni Novanta, per non dire “il” gruppo più famoso degli anni Novanta, i Nirvana.

Potrebbe darsi che in questo singolo a suonare la batteria sia lo stesso Grohl (anche se non sembra il suo sound), dato che occasionalmente il leader della band ha contribuito alla parte di ritmica e percussioni nel passato dei Foo Fighters.

Eppure il batterista di Rescued suona più come Josh Freese

Josh Freese, che è stato ampiamente indicato come il prossimo batterista della band, sembrerebbe proprio colui che suona in Rescued. Anche se potrebbe essere chiunque - o "qualsiasi cosa” - in tempi in cui l’IA ci sta giocando scherzi notevoli pure in campo musicale (ci riferiamo al recente caso della canzone fatta con Intelligenza Artificiale che ha clonato le voci di Drake e The Weeknd, appena ritirata da quasi tutte le piattaforme di streaming musicale e dai social network).



Per ora non è stato fatto alcun annuncio ufficiale, inoltre i rappresentanti del gruppo non hanno risposto alle richieste di commento del magazine americano Variety, dunque non ci rimane che attendere di sapere direttamente dalla band chi sarà seduto allo sgabelllo di Hawkins.

Il nuovo lungo tour dei Foo Fighters comincerà il 24 maggio

La band ha programmato il tour, che inizierà con una prima data in New Hampshire il prossimo 24 maggio. Come fa notare Variety, è “probabile che i Foo Fighters trascorreranno la maggior parte del resto dell'anno on the road”. Grohl e soci si sono fermati per un lungo periodo dopo lo shock della tragica morte del batterista Taylor Hawkins, il quale è morto il 25 marzo 2022 all'età di 50 anni prima che la band si esibisse a un festival a Bogotà, in Colombia. Hawkins era il batterista dei Foo Fighters dal 1997 (si è unito alla band dopo essere stato in tour con Alanis Morissette). Lui e Grohl erano particolarmente vicini. Il cantante e chitarrista ha descritto il collega e amico nel suo memoir intitolato The Storyteller con le seguenti toccanti parole: "Mio fratello di un'altra madre, il mio migliore amico, un uomo per il quale prenderei una pallottola".

I Foo Fighters hanno tenuto due concerti tributo per Hawkins lo scorso settembre, con tantissimi ospiti (tra cui Paul McCartney, Joan Jett, Travis Barker, Chrissie Hynde, Josh Homme, Miley Cyrus, Pink, Dave Chappelle e membri di Queen, AC/DC, Metallica e Rush).

But Here We Are, il nuovo disco dei Foo Fighters

Prodotto dai Foo Fighters e dal collaboratore di lunga data della band Greg Kurstin, But Here We Are è "quasi in egual misura l'undicesimo album dei Foo Fighters e il primo capitolo della nuova vita della band", afferma il comunicato stampa. “Incanalando dal punto di vista sonoro l'ingenuità del debutto dei Foo Fighters nel 1995, infuso di decenni di maturità e profondità, But Here We Are è il suono di fratelli che trovano rifugio nella musica che li ha uniti in primo luogo 28 anni fa. Un processo era tanto terapeutico quanto riguardava la continuazione della vita”.

La tracklist di But Here We Are

Di seguito trovate la tracklist completa di But Here We Are, di cui in queste ore i Foo Fighters hanno dato l’ufficiale annuncio.



1. “Rescued”

2. “Under You”

3. “Hearing Voices”

4. “But Here We Are”

5. “The Glass”

6. “Nothing at All”

7. “Show Me How”

8. “Beyond Me”

9. “The Teacher”

10. “Rest”



Di seguito potete ascoltare il nuovo singolo Rescued, pubblicato sul canale ufficiale di YouTube dei Foo Fighters.

