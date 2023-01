I Foo Fighters continueranno a suonare senza Taylor Hawkins

Il gruppo presto sul palco: con un lungo messaggio social, la band ha annunciato il ritorno alle scene Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I Foo Fighters hanno fatto tramite i social l’annuncio che in tanti aspettavano da tempo. La band guidata da Dave Grohl, infatti, continuerà a suonare e a fare musica nonostante la morte di Taylor Hawkins avvenuta lo scorso marzo. Un lutto enorme per il gruppo musicale, che ha avuto bisogno di tempo per metabolizzare a capire quale direzione prendere e, soprattutto, se continuare a fare musica. Per mesi, i fan del gruppo sono rimasti col fiato sospeso in attesa di notizie da parte dei Foo Fighters, che sono arrivate e che, in qualche modo, sono in linea con quanto ci si aspettava dalla band, anche in omaggio a Hawkins.

L’annuncio dei Foo Fighters approfondimento Foo Fighters, il concerto per Taylor Hawkins con i grandi del rock “Mentre finisce l’anno più difficile e tragico che la nostra band abbia mai conosciuto, pensiamo a quanto siamo grati per le persone che amiamo di più e per le persone care che non sono più con noi”, si legge nel post condiviso sui social dalla band. Quindi, il gruppo prosegue: “I Foo Fighters si sono formati 27 anni fa per rappresentare il potere curativo della musica e la vita che va avanti. Negli ultimi 27 anni i nostri fan hanno costruito una comunità mondiale, un devoto sistema di supporto che ci ha aiutato a superare insieme i momenti più bui”. Nel comunicato colmi di dolore, i Foo Fighters aggiungono: “Un luogo dove condividere la nostra gioia e il nostro dolore, le nostre speranze e paure, e dove unirci in un coro di vita insieme attraverso la musica. Senza Taylor, non saremmo mai diventati la band che eravamo - e senza Taylor, sappiamo che saremo una band diversa andando avanti. Quando ci rivedremo, e ci rivedremo presto, lui sarà con lo spirito assieme a noi ogni notte!”.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Taylor Hawkins, sui social omaggi al batterista dei Foo Fighters. FOTO Dopo la notizia dell’improvvisa scomparsa del batterista dei Foo Fighters, tanti suoi colleghi e altri personaggi famosi hanno voluto ricordarlo con un messaggio sul web. Da Ozzy Osbourne a Slash, da Miley Cyrus a Piero Pelù: gli omaggi all’artista morto a 50 anni Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters, è morto a 50 anni in un hotel di Bogotà, dove la band si trova per una tappa del tour in America Latina. Appena la notizia si è diffusa, tanti musicisti e altri personaggi famosi hanno voluto ricordare e omaggiare l’artista con un messaggio sui social. “Devastato dalla perdita del nostro amico”, ha scritto Slash su Instagram postando una foto di Hawkins alla batteria La notizia della morte di Taylor Hawkins è stata data dai Foo Fighters sui loro profili social. “La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia", si legge nel messaggio “Era una grande persona e un musicista incredibile”, ha scritto Ozzy Osbourne

La morte di Taylor Hawkins GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti La morte di Taylor Hawkins è arrivata all’improvviso mentre la band era in tournée in Colombia lo scorso 25 marzo. Il corpo di Hawkins, appena 50enne, è stato trovato all’interno della sua camera d’albergo a Bogotà. La causa del decesso non è mai stata rivelata in via ufficiale ma la procura generale della Colombia ha reso noto nei giorni successivi che Hawkins aveva assunto dieci diverse sostanze stupefacenti nelle ore precedenti l'accaduto, tra cui marijuana, antidepressivi triciclici, benzodiazepine e oppiacei. Il batterista era parte dei Foo Fighters dal 1997, dopo essere stato per due anni il batterista di Alanis Morissette.