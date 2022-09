Foo Fighetrs, il concerto per Taylor Hawkins con i grandi del rock

Sabato 3 settembre i Foo Fighters hanno tenuto il primo concerto in ricordo di Taylor Hawkins , scomparso il 25 marzo 2022. Il tributo londinese ha riunito sullo stesso palco alcune delle più grandi leggende di sempre della musica rock e non solo.

Foo Fighters, gli artisti dei concerti tributo a Taylor Hawkins

Come riportato dal magazine Variety, il concerto ha visto i Foo Fighters affiancati da numerosi artisti, tra i quali Paul McCartney, Liam Gallagher, Travis Barker e Nile Rodgers. Presenti anche Kesha, Geddy Lee e Stewart Copeland, mentre Elton John ha inviato un messaggio di vicinanza.

Non sono mancati momenti di grande commozione, come ad esempio l'esibizione sulle note di Times Like These durante la quale Dave Grohl ha dovuto lasciar spazio alle lacrime per poi ripartire.