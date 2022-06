Foo Fighters, due concerti tributo alla memoria di Taylor Hawkins

Dave Grohl e compagni riprenderanno gli strumenti messi da parte dal giorno della morte dell'amato membro della band, lo scorso 25 marzo, per suonare i pezzi del suo repertorio in due concerti speciali dedicati alla sua memoria . I live si terranno il 3 e il 27 settembre , rispettivamente al Wembley Stadium di Londra e al Kia Forum di Los Angeles. La vendita dei ticket partirà online dal prossimo 17 giugno.

Il dolore per la scomparsa prematura di Taylor Hawkins è ancora enorme ma i Foo Fighters , ancora sotto shock per la morte del batterista, hanno deciso di onorare l'amico e artista nell'unico modo che avrebbe apprezzato: sul palco.

Due live tributo: a Londra e a Los Angeles

Una data in Europa e una negli Stati Uniti non saranno mai abbastanza per i milioni di fan dei Foo Fighters, orfani di Taylor Hawkins, componente e anima dell'amata band. Sarà una corsa al ticket davvero difficile quella che si aprirà a breve sui canali ufficiali poiché i due concerti tributo al cinquantenne batterista dei Foo Fighters non saranno solo l'occasione per rendere omaggio all'artista ma vedranno partecipare molti ospiti prestigiosi del panorama musicale globale i cui nomi saranno svelati nei prossimi giorni.

Nel ricordo di uno degli artisti più influenti del rock delle ultime tre decadi saranno dunque coinvolti non solo i compagni di band, vecchie e recenti; a giudicare dalla quantità di messaggi di affetto e stima di molte stelle della musica, c'è da scommettere che l'evento sarà emozionante e imperdibile.