I Foo Fighters sono pronti a omaggiare Taylor Hawkins sabato a Londra

Sabato 3 settembre a Wembley si terrà il primo concerto in onore del batterista scomparso all’età di 50 anni a Bogotà, in Colombia, il 25 marzo 2022. Sarà uno show con tantissimi ospiti e si tratterà del primo dei due live con cui la band di Dave Grohl intende ricordare il musicista e amico. I concerti si intitolano proprio Taylor Hawkins Tribute Concert

Lo scorso 24 agosto Hakim ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae assieme a Grohl e a Geddy Lee e Alex Lifeson dei Rush (lui stesso, Hakim, fa parte dei Rush). “Ci prepariamo per il primo show tributo a Taylor Hawkins a Londra”, ha scritto nella didascalia. E il 25 agosto Wolfgang Van Halen, figlio del celebre chitarrista cofondatore dei Van Halen (scomparso nell'ottobre del 2020), si è unito al coro, pubblicando una foto che lo immortala in compagnia di Dave Grohl e Josh Freese presso lo Studio 606, lo studio dei Foo Fighters. “Giusto tre batteristi insieme”, queste le parole con cui il figlio di Van Halen ha descritto lo scatto.

Sul palco saranno presenti tutti gli attuali componenti dei Foo Fighters, ossia Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee. Con loro si esibirà Omar Hakim, batterista che prenderà il posto di Hawking per l’occasione (e che ha già collaborato in passato con il gruppo di Grohl, oltre che con Sting, David Bowie, Madonna, Bryan Ferry e Dire Straits, giusto per citarne alcuni).

I due concerti in onore di Taylor Hawkins



approfondimento

I Foo Fighters cancellano il tour dopo la morte di Taylor Hawkins

Il primo dei due concerti in onore di Taylor Hawkins si terrà dunque il 3 settembre presso il londinese Wembley Stadium. La seconda tappa di questa specie di tour in due parti che omaggia il compianto collega e amico è prevista per il 27 settembre al Kia Forum di Los Angeles.

Per quanto riguarda il concerto di sabato a Londra, è stata annunciata la diretta streaming: dalle 17:30 (ora italiana) sarà trasmessa sul canale ufficiale YouTube di MTV, sul canale VH1+ e su Pluto TV la diretta del concerto. Invece per gli utenti americani, la diretta verrà trasmessa su Paramount+.

Il frontman dei Foo Fighters aveva già rotto il silenzio in cui è stato costretto dalla morte dell'amico esibendosi lo scorso giugno al festival di Glastonbury insieme a Paul McCartney e Bruce Springsteen. Dopodiché ha suonato anche il 16 agosto 2022 in occasione di un'iniziativa benefica tenutasi a Los Angeles. Questi due concerti però saranno i primi in cui Dave Grohl si riunirà ai compagni di band dopo la scomparsa del batterista, avvenuta lo scorso marzo a Bogotá, in Colombia. La morte di Taylor Hawkins è stata la causa dell'annullamento del tour dei Foo Fighters.