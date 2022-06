9/13 ©Getty

Chris Chaney, il noto bassista dei Jane’s Addiction e il batterista statunitense Stewart Copeland (in foto), celebre per la fondazione e appartenenza ai Police, saranno sul palco di Londra ed L.A. per un doppio appuntamento in memoria di Taylor Hawkins. Insieme a Roger Taylor, quest’ultimo è tra gli idoli musicali che convinse Hawkins a dedicarsi alla batteria