Concerto dei Guns'n Roses a Roma al Circo Massimo l'8 luglio

C’è solo una possibilità, nel 2023, per ascoltare i Guns N' Roses in Italia: il concerto-evento dell’ 8 luglio , nella suggestiva cornice del Circo Massimo romano. Il concerto si inserisce nel tour mondiale della band, che comincerà il 5 giugno a Tel Aviv e si concluderà il 16 ottobre a Vancouver.

Guns N’Roses a Roma, i biglietti

Per acquistare i biglietti per i Guns N’Roses a Roma bisogna aspettare le 10.00 di venerdì 24 febbraio (su TicketMaster, TicketOne e VivaTicket). I membri del fan club possono però accedere alla Nightrain Presale della band a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 22 febbraio, mentre gli utenti My Live Nation possono acquistarli dalle 10:00 di giovedì 23 febbraio registrandosi gratuitamente su www.livenation.it.