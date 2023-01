Axl Rose suona "November Rain" al funerale di Lisa Marie Presley

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Axl Rose ha cantato e suonato al pianoforte la canzone November Rain in un’occasione molto triste: il funerale di Lisa Marie Presley, la compianta figlia di Elvis che è recentemente scomparsa.



Il video del commovente elogio funebre del frontman dei Guns N' Roses sta facendo il giro della rete.

"Non avrei mai immaginato in un milione di anni di cantare qui... e specialmente in queste circostanze”, ha affermato Axl Rose.

Il musicista prima di iniziare la sua performance ha parlato in modo commovente della defunta, la cui morte è avvenuta lo scorso 12 gennaio.

Il funerale a cui l’artista ha preso parte si è svolto nella villa di Graceland a Memphis, nel Tennessee. Il servizio funebre si è tenuto sul prato davanti alla Graceland Mansion. Il funerale può essere rivisto sul sito web di Graceland, che invita i fan a lasciare ricordi e omaggi in un apposito guestbook online.



Dopo un discorso in onore della figlia di Elvis e Priscilla, Axl Rose ha eseguito una versione per pianoforte solo del classico November Rain dei Guns N 'Roses, brano uscito nel 1991.

A partecipare a quel momento assai commovente c'erano alcuni cari di Lisa Marie Presley, tra cui sua madre Priscilla, il frontman degli Smashing Pumpkins Billy Corgan, Alanis Morissette e la duchessa di York, Sarah Ferguson.



Potete guardare Axl Rose che canta e suona al pianoforte November Rain dei Guns N 'Roses in questa triste occasione nel video che trovate in fondo a questo articolo.