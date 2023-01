Lisa Marie Presley sarà sepolta vicino al figlio e al papà a Graceland

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Lisa Marie Presley, unica figlia del Re del Rock 'n' Roll morta d'infarto giovedì scorso a 54 anni, sarà sepolta vicino al padre e al defunto figlio a Graceland, nella tenuta di famiglia nel Tennessee: lo ha detto un rappresentante della figlia, secondo la Bbc. "L'ultima dimora di Lisa Marie sarà a Graceland, accanto al suo amato figlio, Ben", ha detto un rappresentante della famiglia. Il figlio di Presley, Benjamin Keough, si è tolto la vita nell'agosto 2020 all'età di 27 anni. In uno dei suoi ultimi post sui social media, Lisa Marie aveva condiviso un suo scritto per People Magazine sul suo dolore per la perdita del figlio. "Ho affrontato la morte, il dolore e la perdita dall'età di 9 anni. Ne ho avuto più di chiunque altro nella mia vita e, in qualche modo, sono arrivata così lontano", ha scritto. "La morte fa parte della vita, che ci piaccia o no, e lo è anche il lutto". Le sopravvivono tre figlie femmine: Riley Keough, attrice, e le gemelle Finley e Harper Lockwood, e sua madre, Priscilla. Lisa Marie aveva ereditato la tenuta di Graceland e la gigantesca villa a 25 anni, secondo il sito web della magione. La villa è la seconda più visitata degli Stati Uniti, dopo la Casa Bianca. Poco prima della sua morte, aveva visitato Graceland per festeggiare quello che sarebbe stato l'88/o compleanno del padre, l'8 gennaio. Dopo la notizia della sua morte, i fans hanno deposto fiori e acceso candele fuori dai cancelli.