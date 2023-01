Lisa Marie Presley morta d'infarto. La figlia di Elvis aveva 54 anni

Lisa Marie Presley , figlia di Elvis, è morta in seguito all'attacco cardiaco che l'aveva colpita qualche ora fa. Ricoverata in terapia intensiva, le era stato applicato un pacemaker provvisorio, ma non ce l’ha fatta. A darne l’annuncio è stata la madre Priscilla. "È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato", ha detto in un comunicato. "Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto".

A darle i primi soccorsi l'ex marito

La domestica l’aveva trovata "priva di sensi" nel suo letto e a prestarle i primi soccorsi era stato l'ex marito, Danny Keough che vive con lei. Keough era rientrato dopo aver accompagnato i loro figli a scuola e ha chiamato l'ambulanza. Prima di essere trasferita, i medici specialisti sono riusciti a ripristinare il battito cardiaco della cantante e, una volta arrivata in ospedale le era stato indotto il coma. Solo tre giorni fa Presley aveva presenziato alla cerimonia di assegnazione dei Golden Globes, e alla premiazione dell'attore Austin Butler per l'interpretazione del padre nel film "Elvis".

Aveva seguito le orme del padre

Lisa Marie Presley era l'unica figlia dell'indimenticato cantante e madre di quattro figli, tra cui l'attrice e regista americana Riley Keough. La Presley ha seguito le orme del padre e nel 2003 ha pubblicato il suo primo album, "To Whom it May Concern", a cui sono seguite altre due produzioni, ma non ha più pubblicato un nuovo album dal 2012. Oltre che con Danny Keough, da cui ha divorziato nel 1994, è stata sposata anche con Nicolas Cage, Michael Jackson e l'attore-cantautore Michael Lockwood.