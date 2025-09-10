I-Days Milano 2026, i System Of A Down tornano in concerto in Italia

Tour da record e indizi virali: l’attesa dei fan

Il ritorno in Europa dei System Of A Down arriva dopo un tour nordamericano da sei date negli stadi e un trionfale passaggio in America Latina, dove hanno venduto oltre 500.000 biglietti. La formazione – Daron Malakian (chitarra e voce), Serj Tankian (voce e tastiere), Shavo Odadjian (basso) e John Dolmayan (batteria) – ha lasciato il segno sin dal debutto multiplatino del 1998, diventando colonna sonora di rivoluzioni personali e collettive. L’annuncio del live milanese è stato anticipato da un video teaser apparso sui maxi schermi della Stazione Centrale di Milano e in contemporanea a Londra, alimentando l’hype tra i fan. Con oltre 23 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il gruppo resta tra le band rock/alternative più seguite al mondo.