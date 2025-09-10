Esplora tutte le offerte Sky
I-Days Milano 2026, i System Of A Down tornano in concerto in Italia

Musica

Dopo nove anni di assenza, la band alternative metal torna in Italia per un’unica data live agli I-Days 2026. Sul palco anche Queens Of The Stone Age e Acid Bath. Biglietti in vendita dal 19 settembre

Dopo quasi un decennio di silenzio in Italia, i System Of A Down annunciano il loro ritorno con un’unica data live nel nostro Paese. La band alternative metal di Los Angeles sarà protagonista il 6 luglio 2026 sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura, come headliner degli I-Days Milano. Insieme a loro, due ospiti d’eccezione: i Queens Of The Stone Age, già protagonisti dell’edizione 2024, e gli Acid Bath, che apriranno la serata. I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 12 di giovedì 18 settembre, mentre la vendita generale partirà il giorno successivo, sempre alle 12, su idays.it.

 

Tour da record e indizi virali: l’attesa dei fan

Il ritorno in Europa dei System Of A Down arriva dopo un tour nordamericano da sei date negli stadi e un trionfale passaggio in America Latina, dove hanno venduto oltre 500.000 biglietti. La formazione – Daron Malakian (chitarra e voce), Serj Tankian (voce e tastiere), Shavo Odadjian (basso) e John Dolmayan (batteria) – ha lasciato il segno sin dal debutto multiplatino del 1998, diventando colonna sonora di rivoluzioni personali e collettive. L’annuncio del live milanese è stato anticipato da un video teaser apparso sui maxi schermi della Stazione Centrale di Milano e in contemporanea a Londra, alimentando l’hype tra i fan. Con oltre 23 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il gruppo resta tra le band rock/alternative più seguite al mondo.

Acid Bath: reunion storica e debutto agli I-Days

A completare il cast della serata, gli Acid Bath, protagonisti di una delle reunion più attese del 2025. Dopo quasi trent’anni di separazione, la band è tornata sulle scene accendendo l’entusiasmo di vecchi e nuovi fan. Considerati una leggenda di culto, gli Acid Bath porteranno sul palco degli I-Days la loro energia oscura e viscerale, in quello che si preannuncia come un debutto memorabile. I System Of A Down, dal canto loro, hanno promesso un altro show speciale come parte del tour europeo, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

