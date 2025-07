Foo Fighters, il gruppo di Dave Grohl ha pubblicato Today's Song

In occasione dell’uscita del nuovo singolo Today’s Song, Dave Grohl ha ricordato Taylor Hawkins: “L'immensità della tua bellissima anima è paragonabile solo all'infinita nostalgia che proviamo in tua assenza. Ci manchi in un modo indescrivibile”

In occasione del trentesimo anniversario dell’album di debutto, i Foo Fighters hanno pubblicato a sorpresa il nuovo singolo Today’s Song. Dave Grohl ha ripercorso la carriera della formazione statunitense in un messaggio per il pubblico: "Nel corso degli anni, abbiamo vissuto momenti di gioia sfrenata e momenti di devastante dolore. Momenti di splendida vittoria e momenti di dolorosa sconfitta".

Dave Grohl, voce del gruppo rock, ha parlato della carriera della formazione: “Nel corso degli anni, abbiamo vissuto momenti di gioia sfrenata e momenti di devastante dolore. Momenti di splendida vittoria e momenti di dolorosa sconfitta. Abbiamo riparato ossa rotte e cuori spezzati. Ma abbiamo percorso questa strada insieme, l'uno con l'altro, l'uno per l'altro, nonostante tutto. Perché nella vita, non si può fare da soli”. L’artista ha proseguito: “Inutile dire che senza l'energia sconfinata di William Goldsmith , la sapiente saggezza di Franz Stahl e la fragorosa magia di Josh Freese , questa storia sarebbe incompleta, quindi esprimiamo la nostra più sincera gratitudine per il tempo, la musica e i ricordi che abbiamo condiviso con ognuno di loro nel corso degli anni. Grazie a tutti voi”.

In occasione del trentesimo compleanno dell’album Foo Fighters, la formazione rock ha pubblicato il nuovo brano Today’s Song. Il gruppo, formato da Dave Grohl, Nate Mendel , Pat Smear , Chris Shiflett e Rami Jaffee , è tornato a distanza di due anni dall’uscita del disco But Here We Are.

Infine, Dave Grohl ha ricordato Taylor Hawkins , scomparso nel marzo del 2022. L’artista ha dichiarato: “Il tuo nome viene pronunciato ogni giorno, a volte con le lacrime, a volte con un sorriso, ma sei ancora in tutto ciò che facciamo, ovunque andiamo, per sempre. L'immensità della tua bellissima anima è paragonabile solo all'infinita nostalgia che proviamo in tua assenza. Ci manchi in un modo indescrivibile . I Foo Fighters includeranno per sempre Taylor Hawkins in ogni nota che suoneremo, finché non raggiungeremo finalmente la nostra destinazione”.

Nel corso degli anni i Foo Fighters si sono affermati come una delle formazioni di maggior successo a livello internazionale. Tra i loro album più acclamati ricordiamo In Your Honor del 2005 ed Echoes, Silence, Patience & Grace del 2007. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Everlong, Learn to Fly, Best of You, The Pretender, These Days e Run. Inoltre, i Foo Fighters hanno ricevuto numerosi riconoscimenti: da cinque statuette ai BRIT Awards a quindici premi ai Grammy Awards.

Ecco il testo del nuovo singolo Today's Song:

I woke today screaming for change

I knew that I must

So, here lies a shadow

Ashes to ashes

Dust into dust

You know that nothing can prepare you

Don’t let this cruel world compare you

Waiting for someone to repair you

Two sides to a river

Too troubled to cross

It might take you under

Today’s song

We’ll drown in the middle

Which side are you on

One Way or Another

Today’s song

It may take a lifetime to find you

It may take a lifetime to unwind you

Praying there’s some way to remind you