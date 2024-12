Gigi D'Alessio ospite della finale di X Factor. VIDEO

In Piazza del Plebiscito per la prima finale in esterna della storia internazionale di X Factor ( LA DIRETTA ), non poteva mancare Gigi D’Alessio con l'omaggio indimenticabile alla “sua” Napoli e a tutto il pubblico che lo accoglie con un calore che solo casa può regalare. Il popolo di XF2024 canta con lui sulle note degli amatissimi brani Un Nuovo Bacio, Una Magica Storia D'Amore, Mon Amour per commuoversi sul finire del medley con Napule è dell'indimenticato Pino Daniele, eseguita al piano dall'artista accompagnato da Giorgia.

Gigi D'alessio sul palco di XF2024 è a casa sua: "Ciao Napoli"

30 album di successo, oltre 30 milioni di dischi venduti, 3 dischi di Diamante, 102 dischi di Platino e innumerevoli dischi d’oro, un pilastro della musica d’autore italiana, Gigi ha riempito arene e piazze in Italia e nel mondo e ha collaborato con i grandi nomi della musica nazionale e mondiale. Piazza del Plebiscito è casa sua, la scorsa estate vi ha portato un totale di oltre 100mila persone negli 8 live della grande festa in musica “Gigi - Uno come te - L’emozione continua”; ora proseguirà il tour con “GIGI PALASPORT”, tutto esaurito già in prevendita, che si concluderà con il gran finale il 21 dicembre all’Unipol Forum di Milano con “Gigi for Xmas, La Festa…”. Nel 2025 tornerà allo Stadio Diego Armando Maradona con ben due live, il 2 e 3 giugno, che fanno salire a quota 7 i concerti di Gigi in carriera allo Stadio di Napoli, e “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”, un importante appuntamento di solidarietà e musica che si terrà il prossimo 20 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

L'omaggio a Pino Daniele

Prima di congedarsi, l'artista duetta con la padrona di casa Giorgia sulle note di Napule è di Pino Daniele.