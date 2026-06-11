Taormina Film Festival 2026, il red carpet della serata di apertura

Taormina Film Festival 2026, i look sul red carpet della serata di apertura. FOTO
Le star della 72esima edizione della kermesse siciliana hanno sfilato sul tappeto rosso prima della cerimonia al Teatro Antico e della speciale proiezione del primo episodio della terza stagione di "House of the Dragon". Presenti la madrina Anna Valle, i componenti della giuria presieduta da Jane Campion e tanti altri ospiti internazionali. Paola Enogu si distingue col tailleur in versione serale. Romana Maggiora Vergano, col dress prezioso e trasparente
A cura di Vittoria Romagnuolo