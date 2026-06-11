Taormina Film Festival 2026, il red carpet della serata di apertura

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Malika Ayane ha posato con Tiziana Rocca, direttrice artistica del Festival, sul tappeto rosso dove hanno sfilato tutti gli ospiti della cerimonia della serata di apertura della kermesse. Ayane, che ha scelto il completo in stile maschile indossato con la camicia e le scarpe col tacco (uno stile non inedito per lei), è stata anche la performer musicale della serata.

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