Rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di House of the Dragon. Gli otto nuovi episodi della serie HBO ambientata 200 anni prima de Il Trono di Spade debutteranno il 22 giugno su Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti. Tra intrighi politici, tradimenti, battaglie spettacolari e draghi pronti a infiammare Westeros, la guerra tra i Targaryen entra nella sua fase più sanguinosa e decisiv