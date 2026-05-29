Rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di House of the Dragon. Gli otto nuovi episodi della serie HBO ambientata 200 anni prima de Il Trono di Spade debutteranno il 22 giugno su Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti. Tra intrighi politici, tradimenti, battaglie spettacolari e draghi pronti a infiammare Westeros, la guerra tra i Targaryen entra nella sua fase più sanguinosa e decisiv
Intrighi politici, tradimenti, morti sconvolgenti, spettacolari sequenze d’azione, combattimenti tra draghi da togliere il fiato. Continua la danza di fuoco e sangue di HOUSE OF THE DRAGON, l’acclamata serie HBO ambientata nell’universo de Il trono di Spade, dal 22 giugno su Sky e in streaming su NOW con la terza, attesissima stagione.
Ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade e tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, HOUSE OF THE DRAGON racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen.
In 8 nuovi episodi, la terza stagione vedrà nel cast Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane.
I registi dei nuovi episodi: Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere.
I crediti della terza stagione: co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal; co-creatore e produttore esecutivo George R.R. Martin; produttori esecutivi Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, Davide Hancock, Philippa Goslett. Tratto dal bestseller di George R.R. Martin “Fuoco e Sangue”.
HOUSE OF THE DRAGON – Dal 22 giugno la terza stagione su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti