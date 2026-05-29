La kermesse diretta da Tiziana Rocca ospiterà la speciale anteprima dello show HBO. Al Teatro Antico sono attesi gli attori Steve Toussaint, Harry Collett, Bethany Antonia e Phoebe Campbell

La 72esima edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno, si aprirà con una speciale anteprima di House of the Dragon 3, nuovo ciclo di episodi della serie drama e fantasy targata HBO che è attesa in Italia in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti dal 22 giugno su Sky e in streaming su NOW.

L'anteprima di Taormina sarà un evento da ricordare per i fan della serie.

Al Teatro Antico sono attesi alcuni dei protagonisti dello show, gli attori Bethany Antonia, Steve Toussaint, Harry Collett e Phoebe Campbell.

L'anteprima internazionale a Taormina Tiziana Rocca, direttrice artistica del Taormina Film Festival, ha commentato l'appuntamento di apertura di un'edizione della kermesse che si apre nel segno della grande serialità internazionale.

"Siamo orgogliosi di inaugurare la 72ª edizione del Taormina Film Festival con una delle serie più amate e spettacolari del panorama internazionale contemporaneo", ha detto la direttrice, che ha proseguito sottolineando la centralità dell'evento italiano nel panorama dei Festival di settore nel mondo: "Accogliere a Taormina il cast di House of the Dragon e offrire al pubblico italiano questa anteprima esclusiva rappresenta un evento straordinario che conferma il ruolo del festival come punto di riferimento internazionale per l'intero settore audiovisivo". Vedi anche House of the Dragon 3, il teaser trailer della nuova stagione

La première con 4 volti del cast Mentre i fan di House of the Dragon fanno il conto alla rovescia per il debutto del primo episodio della nuova stagione, l'attesa per il pubblico del Festival di Taormina durerà meno.

Tra i primi a vedere il primo episodio di House of the Dragon 3 ci saranno gli studenti dell'Academy Cinema Student e, naturalmente, la platea di ospiti del Festival isolano che è ormai un punto di riferimento del panorama degli eventi annuali legati al cinema e alla tv.

L'appuntamento con la serie che ha ampliato l'universo delle storie di George R.R.Martin tiene incollati allo schermo milioni di spettatori dal 2022.

Come è noto, la serie sviiluppa vicende ambientate duecento anni prima dei fatti di Game of Thrones.

Al centro della trama della terza stagione, la sanguinosa guerra civile della casata dei Targaryen, divisa in due fazioni.

HBO ha svelato con anticipo i poster con i protagonisti della serie, divisi tra Team Black e Team Green.

A Taormina l'anteprima sarà impreziosita dalla presenza di un gruppo di ospiti speciali.

Nella prima fila al Teatro Antico siederanno gli attori Steve Toussaint, l'interprete di Lord Corlys Velaryon, Harry Collett, volto di Jacaerys Velaryon, Bethany Antonia, nella serie Baela Targaryen e Phoebe Campbell, ovvero, Rhaena Targaryen. Leggi anche House of the Dragon, la serie tv rinnovata per la quarta stagione