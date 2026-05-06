House of the Dragon, la terza stagione dal 22 giugno su Sky

In 8 nuovi episodi ritorna la storia della leggendaria Casa Targaryen, ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade. La terza stagione uscirà in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Dal 22 giugno su Sky e in streaming su NOW
Fra cospirazioni, battaglie attesissime e lotte intestine, sarà un inizio estate di “fuoco e sangue” grazie al ritorno di House of the Dragon, di nuovo su Sky e in streaming su NOW con la terza stagione dal 22 giugno, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.
Trama e cast
Ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade e tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, House of the Dragon racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen. In 8 nuovi episodi, la terza stagione vedrà nel cast Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane.
I registi dei nuovi episodi: Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere.